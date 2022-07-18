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В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2022
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В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие
В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2022
В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие
Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана прежде, чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T04:04
2022-07-18T05:07
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана прежде, чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной полиции Джеймс Исон.Стрельба произошла в фуд-корте молла в городе Гринвуд."У нас четверо погибших, включая стрелка", - сказал Исон. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.Нападавшего, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. "Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка", - сказал Исон.
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в мире, сша
04:04 18.07.2022 (обновлено: 05:07 18.07.2022)
 
В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие

При стрельбе в торгом центре в Индиане погибли четыре человека, включая преступника

© AP Photo / Dario Lopez-MillsАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Американская полиция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана прежде, чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной полиции Джеймс Исон.
Стрельба произошла в фуд-корте молла в городе Гринвуд.
"У нас четверо погибших, включая стрелка", - сказал Исон. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
Нападавшего, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. "Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка", - сказал Исон.
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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