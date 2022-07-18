https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html

В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие

В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2022

В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие

Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана прежде, чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T04:04

2022-07-18T04:04

2022-07-18T05:07

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сша

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана прежде, чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной полиции Джеймс Исон.Стрельба произошла в фуд-корте молла в городе Гринвуд."У нас четверо погибших, включая стрелка", - сказал Исон. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.Нападавшего, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. "Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка", - сказал Исон.

https://ria.ru/20220718/strelba-1803111910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша