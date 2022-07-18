https://ria.ru/20220718/stakhanov-1803107487.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Украинские войска в 22.35 выпустили по городу Стаханов две ракеты из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:40

2022-07-18T00:40

2022-07-18T00:40

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили по городу Стаханов две ракеты из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.35 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика