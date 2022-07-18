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"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена - РИА Новости, 18.07.2022
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"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена
"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена - РИА Новости, 18.07.2022
"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена
Президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:20
2022-07-18T22:06
политика
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россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом в интервью CNS заявил политик Патрик Бьюкенен.Он отметил, что при возникновении подобной критической ситуации американской армии придется столкнуться с государством, обладающим от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок."Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США", — заявил политик.По его словам, такое решение в XX веке назвали бы "сумасшествием".Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в российском руководстве отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, поскольку военный блок ведет себя агрессивно. Однако он уточнил, что не считает возможное вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html
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политика, финляндия, россия, швеция, нато, сша
21:20 18.07.2022 (обновлено: 22:06 18.07.2022)
 
"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена

Бьюкенен: ни один президент США в XX веке не рискнул бы воевать с Россией из-за Финляндии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом в интервью CNS заявил политик Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что при возникновении подобной критической ситуации американской армии придется столкнуться с государством, обладающим от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок.
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"Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США", — заявил политик.
По его словам, такое решение в XX веке назвали бы "сумасшествием".
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в российском руководстве отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, поскольку военный блок ведет себя агрессивно. Однако он уточнил, что не считает возможное вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.
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