https://ria.ru/20220718/ssha-1803334575.html

"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена

"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена - РИА Новости, 18.07.2022

"Так раньше не делали". В США указали на роковой антироссийский шаг Байдена

Президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:20

2022-07-18T21:20

2022-07-18T22:06

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подвергнет Америку смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом в интервью CNS заявил политик Патрик Бьюкенен.Он отметил, что при возникновении подобной критической ситуации американской армии придется столкнуться с государством, обладающим от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок."Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США", — заявил политик.По его словам, такое решение в XX веке назвали бы "сумасшествием".Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в российском руководстве отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, поскольку военный блок ведет себя агрессивно. Однако он уточнил, что не считает возможное вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

https://ria.ru/20220718/evropa-1803319807.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, финляндия, россия, швеция, нато, сша