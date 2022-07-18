Рейтинг@Mail.ru
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/spirt-1803326244.html
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией - РИА Новости, 18.07.2022
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:07
2022-07-18T20:07
в мире
украина
происшествия
пограничная служба украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19176/79/191767914_0:804:1718:1770_1920x0_80_0_0_c22d56105e7473ea8f844ab80dea5c3a.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины."Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте госпогранслужы Украины.По информации пограничников, в ходе обысков обнаружены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы."Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803324577.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19176/79/191767914_0:410:1718:1699_1920x0_80_0_0_3cc002c15a91f9517d8bbbf7dccc9118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, происшествия, пограничная служба украины
20:07 18.07.2022
 
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

На границе с Молдавией украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом

© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкСпирт в колбе
Спирт в колбе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Спирт в колбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины.
"Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте госпогранслужы Украины.
По информации пограничников, в ходе обысков обнаружены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.
"Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода", - отметили в ведомстве.
Брайтон Бич, США
20:01
Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины
 
В миреУкраинаПроисшествияПограничная служба Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала