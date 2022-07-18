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На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией - РИА Новости, 18.07.2022
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:07
2022-07-18T20:07
2022-07-18T20:07
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пограничная служба украины
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины."Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте госпогранслужы Украины.По информации пограничников, в ходе обысков обнаружены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы."Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода", - отметили в ведомстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, происшествия, пограничная служба украины
На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией
На границе с Молдавией украинские пограничники обнаружили трубопровод со спиртом