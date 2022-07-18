https://ria.ru/20220718/spirt-1803326244.html

На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией - РИА Новости, 18.07.2022

На Украине обнаружили трубопровод со спиртом на границе с Молдавией

На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:07

2022-07-18T20:07

2022-07-18T20:07

в мире

украина

происшествия

пограничная служба украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19176/79/191767914_0:804:1718:1770_1920x0_80_0_0_c22d56105e7473ea8f844ab80dea5c3a.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На приднестровском участке молдавско-украинской границы пограничники обнаружили трубопровод со спиртом, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины."Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте госпогранслужы Украины.По информации пограничников, в ходе обысков обнаружены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы."Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтажу обнаруженного трубопровода", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803324577.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, происшествия, пограничная служба украины