10:10 18.07.2022 (обновлено: 12:02 18.07.2022)
Спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков сообщил об отсутствии временных рамок спецоперации на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал тот факт, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.
"Поэтому вооружённые силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне", - констатировал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.