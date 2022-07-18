https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803137426.html

Спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты, заявил Песков

Спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты, заявил Песков

Спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:10

2022-07-18T10:10

2022-07-18T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал тот факт, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html

https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803106418.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, дмитрий песков