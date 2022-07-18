https://ria.ru/20220718/sp-1803202097.html
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России
Западная компания, значащаяся автором исследования о настроениях российского бизнеса, не работает в России, надо аккуратно относиться к озвучиваемым... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:48
2022-07-18T13:48
2022-07-18T13:48
экономика
россия
дмитрий песков
бизнес
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Западная компания, значащаяся автором исследования о настроениях российского бизнеса, не работает в России, надо аккуратно относиться к озвучиваемым результатам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."S&P Global - ведь они не работают на территории РФ, S&P Global же ушли отсюда? Я просто не знаю, что за структура и работает ли она у нас, и как она проводила опрос и среди кого. К сожалению, не имею возможности ознакомиться с результатами этого изучения, поэтому все-таки предлагаю относиться аккуратно, сначала разобраться, что это был за опрос, среди кого и кто его проводил", - прокомментировал Песков результаты исследования, согласно которым "оптимизм российского бизнеса" якобы "рухнул до минимума за 13 лет"."То есть компания, которая не представлена здесь, как она может его (опрос) проводить?" - добавил Песков.
https://ria.ru/20220718/ekonomika-1803177988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, бизнес
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России
Песков призвал аккуратно относиться к опросу S&P Global, так как они не работают в России