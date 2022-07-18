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В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России - РИА Новости, 18.07.2022
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В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России
Западная компания, значащаяся автором исследования о настроениях российского бизнеса, не работает в России, надо аккуратно относиться к озвучиваемым... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:48
2022-07-18T13:48
экономика
россия
дмитрий песков
бизнес
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Западная компания, значащаяся автором исследования о настроениях российского бизнеса, не работает в России, надо аккуратно относиться к озвучиваемым результатам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."S&amp;P Global - ведь они не работают на территории РФ, S&amp;P Global же ушли отсюда? Я просто не знаю, что за структура и работает ли она у нас, и как она проводила опрос и среди кого. К сожалению, не имею возможности ознакомиться с результатами этого изучения, поэтому все-таки предлагаю относиться аккуратно, сначала разобраться, что это был за опрос, среди кого и кто его проводил", - прокомментировал Песков результаты исследования, согласно которым "оптимизм российского бизнеса" якобы "рухнул до минимума за 13 лет"."То есть компания, которая не представлена здесь, как она может его (опрос) проводить?" - добавил Песков.
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экономика, россия, дмитрий песков, бизнес
13:48 18.07.2022
 
В Кремле прокомментировали западное исследование о бизнесе в России

Песков призвал аккуратно относиться к опросу S&P Global, так как они не работают в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Красную площадь и Кремль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Западная компания, значащаяся автором исследования о настроениях российского бизнеса, не работает в России, надо аккуратно относиться к озвучиваемым результатам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"S&P Global - ведь они не работают на территории РФ, S&P Global же ушли отсюда? Я просто не знаю, что за структура и работает ли она у нас, и как она проводила опрос и среди кого. К сожалению, не имею возможности ознакомиться с результатами этого изучения, поэтому все-таки предлагаю относиться аккуратно, сначала разобраться, что это был за опрос, среди кого и кто его проводил", - прокомментировал Песков результаты исследования, согласно которым "оптимизм российского бизнеса" якобы "рухнул до минимума за 13 лет".
"То есть компания, которая не представлена здесь, как она может его (опрос) проводить?" - добавил Песков.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:34
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковБизнес
 
 
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