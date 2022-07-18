Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/sosedi-1803111580.html
Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей
Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей - РИА Новости, 18.07.2022
Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей
Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это означает, что найти управу на курящих соседей и даже... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T02:17
2022-07-18T02:17
жилье
общество
россия
курение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_4ff14ca90b85659022c40db6d5888d54.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это означает, что найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.По его словам, согласно Конституции РФ и федеральным законам, а также в рамках конвенции ВОЗ по борьбе против табака граждане должны соблюдать нормы законодательства, не допуская нарушения прав жильцов помещения, в котором они проживают.Самое сложное - зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. В частности, можно привлечь как свидетелей других соседей, чтобы они подтвердили, что источник загрязнения - к примеру, квартира снизу. “Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры”, - советует Мацала. Если к таким показаниям приложить материалы фотофиксации и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.
https://realty.ria.ru/20220706/sosedi-1800375853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e7edc5c48abeaf22d466d43879d0b449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, общество, россия, курение
02:17 18.07.2022
 
Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей

Юрист Мацала заявил о возможности взыскать с курящего соседа компенсацию

© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это означает, что найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.
По его словам, согласно Конституции РФ и федеральным законам, а также в рамках конвенции ВОЗ по борьбе против табака граждане должны соблюдать нормы законодательства, не допуская нарушения прав жильцов помещения, в котором они проживают.
Самое сложное - зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. В частности, можно привлечь как свидетелей других соседей, чтобы они подтвердили, что источник загрязнения - к примеру, квартира снизу.
“Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры”, - советует Мацала. Если к таким показаниям приложить материалы фотофиксации и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 03:00
Четверть россиян вызывают полицию из-за конфликтов с соседями
 
ЖильеОбществоРоссияКурение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала