https://ria.ru/20220718/sosedi-1803111580.html

Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей

Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей - РИА Новости, 18.07.2022

Юрист объяснил как можно наказать курящих соседей

Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это означает, что найти управу на курящих соседей и даже... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T02:17

2022-07-18T02:17

2022-07-18T02:17

жилье

общество

россия

курение

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это означает, что найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.По его словам, согласно Конституции РФ и федеральным законам, а также в рамках конвенции ВОЗ по борьбе против табака граждане должны соблюдать нормы законодательства, не допуская нарушения прав жильцов помещения, в котором они проживают.Самое сложное - зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. В частности, можно привлечь как свидетелей других соседей, чтобы они подтвердили, что источник загрязнения - к примеру, квартира снизу. “Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры”, - советует Мацала. Если к таким показаниям приложить материалы фотофиксации и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.

https://realty.ria.ru/20220706/sosedi-1800375853.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, общество, россия, курение