https://ria.ru/20220718/solovki-1803053797.html

Несокрушимая обитель: соловецкие монахи против английских фрегатов

Несокрушимая обитель: соловецкие монахи против английских фрегатов - РИА Новости, 18.07.2022

Несокрушимая обитель: соловецкие монахи против английских фрегатов

Противостояние соловецких монахов британскому флоту стало одним из ярких и отчасти курьезных моментов Крымской войны. Да, несмотря на "южное" название войны,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

морская держава

морская держава

белое море

соловецкие острова

россия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Противостояние соловецких монахов британскому флоту стало одним из ярких и отчасти курьезных моментов Крымской войны. Да, несмотря на "южное" название войны, боевые действия между Россией и коалицией Британской, Французской и Османской империй разворачивались в том числе на Белом и в Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. И хотя соловецкое противостояние нельзя назвать полноценным сражением, основой конфликта во многом стало непонимание.Пираты Белого моряАнгло-французская военная эскадра из десяти кораблей под командованием Эрасмуса Омманея появилась в русских водах в июне 1854 года с главной задачей – блокировать российские северные торговые пути и морской промысел, а также порт Архангельска. Однако первое время она занималась грабежами поморских и купеческих судов и прибрежных поселений.Соловецкий монастырь изначально не был целью европейских моряков, но все же, учитывая стратегическое расположение обители, монахи практически неизбежно должны были стать участниками боевых действий. И нельзя сказать, что они были к этому совсем не готовы.О том, что неприятель планирует военные действия на севере России, было известно заранее. Уже в мае 1854 года англичане отправили три парохода для блокады Белого моря, а затем еще несколько английских и французских кораблей.Тогда же монастырские суда привезли из Архангельска на Соловецкие острова восемь шестифунтовых пушек с комплектом по 60 снарядов на каждую, оставшиеся после вооружения Новодвинска и Архангельска, и нескольких военных офицеров, которые должны были обустроить артиллерийские батареи и обучить стрельбе из орудий солдат инвалидной команды монастыря.И все же этого было недостаточно для серьезной обороны. Все население монастыря насчитывало примерно 600 жителей и священнослужителей, а гарнизон инвалидной команды – 53 человека. Помимо присланных из Архангельска пушек они располагали ружьями и двумя-тремя пригодными для стрельбы старыми трехфунтовыми орудиями.В итоге решено было разместить архангельские пушки в амбразурах стен монастыря, а из двух старых орудий соорудить небольшую мобильную батарею, расположив ее в лесу на берегу моря.Чужеродная азбукаУтром 18 июля 1854 года британские трехмачтовые пароходофрегаты "Бриск" и "Миранда" подошли к Соловецким островам и встали на якорь на расстоянии пушечного выстрела от монастыря, как раз напротив замаскированной батареи. Англичане стали поднимать на одном из кораблей флаги, пытаясь таким способом начать переговоры. Британцы потом писали, что моряки не угрожали обители, а лишь хотели сообщить о намерении пополнить судовые запасы, однако монахи, не знавшие азбуки морского флота, безмолвствовали.Так или иначе, не получив ответа, англичане сделали три предупредительных выстрела из пушек, на которые монастырь ответил огнем береговой батареи. Для эскадры это был достаточный предлог к началу бомбардировки. В течение часа корабли беспрепятственно палили по монастырю, в то время как пушки, расставленные на крепостной стене, оказались бесполезными: ядра, выпущенные из них, не долетали до фрегатов. Но береговой батарее удалось произвести несколько удачных выстрелов, повредив "Миранду", после чего суда отошли от монастыря на ремонт.На следующий день ранним утром на шлюпке с фрегата "Бриск" англичане прислали парламентера с требованием к военным сложить оружие и сдаться в плен со всеми пушками и боеприпасами. Однако "военный совет" из старших монахов и командира инвалидной команды ответил, что, поскольку в монастыре нет ни коменданта, ни военного гарнизона, сдаваться в плен некому.Получив такой ответ, в 8 утра фрегаты открыли огонь из крупнокалиберных орудий. Ожесточенный обстрел продолжался девять с лишним часов, но большая часть ядер, попадая в стены монастыря и могучих валунов, отскакивала, почти не причиняя им вреда. Корабли расстреляли две трети своего боезапаса, однако, когда дым рассеялся, англичане с изумлением увидели практически невредимый монастырь.Позже в донесении в Синод соловецкий архимандрит писал, что среди защитников не было ни убитых, ни раненых. В результате обстрела были повреждены здания архангельской гостиницы и Онуфриевой церкви, стоявшие вне крепостных стен, а в самом монастыре – стены Преображенского собора и купол Никольской церкви, но весь ущерб можно было исправить за несколько часов.Поняв бессмысленность дальнейшей осады, англичане ушли в сторону города Колы и на следующий год, вернувшись в Белое море, уже не пытались атаковать монастырь. А на Соловецких островах о событиях Крымской войны сейчас напоминают переговорный камень на побережье и пробитый ядром образ Пресвятой Богородицы "Знамение", стоявший над западным входом в Преображенский собор.

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соловецкие острова

россия

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Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, белое море, соловецкие острова, россия