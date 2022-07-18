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Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии - РИА Новости, 18.07.2022
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Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии
Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии - РИА Новости, 18.07.2022
Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии
Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:31
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в мире
германия
нью-йорк
украина
национальная гвардия сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих.Нью-йоркцы, как ожидается, в сентябре сменят 160 нацгвардейцев из Флориды.Перед отправкой в Германию нацгвардейцев будут самих учить на военной базе Форт-Блисс в штате Техас.Национальная гвардия Нью-Йорка уже участвовала в подготовке украинских военных в районе Львова, но покинула страну в феврале, перед началом российской операции.
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в мире, германия, нью-йорк, украина, национальная гвардия сша, вооруженные силы украины
21:31 18.07.2022 (обновлено: 21:32 18.07.2022)
 
Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии

Национальная гвардия штата Нью-Йорк отправит своих бойцов тренировать украинских солдат

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих.
Нью-йоркцы, как ожидается, в сентябре сменят 160 нацгвардейцев из Флориды.
"Сто сорок солдат сухопутных войск национальной гвардии Нью-Йорка... 15 июля попрощались со своими семьями и отправились в командировку в Германию помогать тренировать личный состав украинских вооруженных сил", - сказано в пресс-релизе.
Перед отправкой в Германию нацгвардейцев будут самих учить на военной базе Форт-Блисс в штате Техас.
Национальная гвардия Нью-Йорка уже участвовала в подготовке украинских военных в районе Львова, но покинула страну в феврале, перед началом российской операции.
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В миреГерманияНью-ЙоркУкраинаНациональная гвардия СШАВооруженные силы Украины
 
 
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