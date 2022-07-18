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Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии

Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии - РИА Новости, 18.07.2022

Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии

Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:31

2022-07-18T21:31

2022-07-18T21:32

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украина

национальная гвардия сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих.Нью-йоркцы, как ожидается, в сентябре сменят 160 нацгвардейцев из Флориды.Перед отправкой в Германию нацгвардейцев будут самих учить на военной базе Форт-Блисс в штате Техас.Национальная гвардия Нью-Йорка уже участвовала в подготовке украинских военных в районе Львова, но покинула страну в феврале, перед началом российской операции.

https://ria.ru/20220715/himars-1802585589.html

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в мире, германия, нью-йорк, украина, национальная гвардия сша, вооруженные силы украины