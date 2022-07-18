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В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220718/sochi-1803239794.html
В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы
В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы - РИА Новости, 18.07.2022
В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы
Туристы, которых в автомобилях унесло рекой Псезуапсе в Сочи, могут находиться под грунтом в устье реки Чемитоквадже либо около Новороссийска, сообщил РИА... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:47
2022-07-18T15:47
туризм
происшествия
сочи
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туристы
туризм
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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Туристы, которых в автомобилях унесло рекой Псезуапсе в Сочи, могут находиться под грунтом в устье реки Чемитоквадже либо около Новороссийска, сообщил РИА Новости заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Беляков.При этом он добавил, что активная фаза поисков пропавших, когда спасатели ежедневно задействовали все средства, включая катера и вертолеты, завершена, она длилась неделю. Сейчас в районе побережья о случившемся оповещены все организации водопользователей. Уточняется, что поиски продолжатся вновь, как только пройдут сильные дожди и шторм."Поменяется рельеф дна, возможно, это физическое воздействие воды что-то изменит", — заключил собеседник агентства.В Сочи с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали в этот период ливни, град, выход рек из берегов. Непогода повредила более ста домов в Лазаревском районе курорта, унесла десятки автомобилей.
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происшествия, сочи, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы, туризм, новости - туризм
15:47 18.07.2022
 
В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы

МЧС: туристы, унесенные рекой в Сочи, могут быть под грунтом или около Новороссийска

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОреховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
Ореховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Туристы, которых в автомобилях унесло рекой Псезуапсе в Сочи, могут находиться под грунтом в устье реки Чемитоквадже либо около Новороссийска, сообщил РИА Новости заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Беляков.
"В связи с тем, что автомобили так и не были обнаружены, есть предположение, что они находятся под выносным грунтом в устье Чемитоквадже, а люди внутри. Также существует вероятность того, что туристов могло унести морским течением в северном направлении — в сторону Новороссийска. Практика, к сожалению, нам подсказывает, что надежды найти живых уже нет", — сказал Беляков.
При этом он добавил, что активная фаза поисков пропавших, когда спасатели ежедневно задействовали все средства, включая катера и вертолеты, завершена, она длилась неделю. Сейчас в районе побережья о случившемся оповещены все организации водопользователей.
Уточняется, что поиски продолжатся вновь, как только пройдут сильные дожди и шторм.
"Поменяется рельеф дна, возможно, это физическое воздействие воды что-то изменит", — заключил собеседник агентства.
В Сочи с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали в этот период ливни, град, выход рек из берегов. Непогода повредила более ста домов в Лазаревском районе курорта, унесла десятки автомобилей.
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