https://ria.ru/20220718/sochi-1803239794.html

В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы

В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы - РИА Новости, 18.07.2022

В МЧС предположили, где могут находиться унесенные рекой в Сочи туристы

Туристы, которых в автомобилях унесло рекой Псезуапсе в Сочи, могут находиться под грунтом в устье реки Чемитоквадже либо около Новороссийска, сообщил РИА... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:47

2022-07-18T15:47

2022-07-18T15:47

туризм

происшествия

сочи

новороссийск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368851_0:7:3620:2043_1920x0_80_0_0_d592d80086d7e4bb59828f9b8671f492.jpg

СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Туристы, которых в автомобилях унесло рекой Псезуапсе в Сочи, могут находиться под грунтом в устье реки Чемитоквадже либо около Новороссийска, сообщил РИА Новости заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Беляков.При этом он добавил, что активная фаза поисков пропавших, когда спасатели ежедневно задействовали все средства, включая катера и вертолеты, завершена, она длилась неделю. Сейчас в районе побережья о случившемся оповещены все организации водопользователей. Уточняется, что поиски продолжатся вновь, как только пройдут сильные дожди и шторм."Поменяется рельеф дна, возможно, это физическое воздействие воды что-то изменит", — заключил собеседник агентства.В Сочи с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали в этот период ливни, град, выход рек из берегов. Непогода повредила более ста домов в Лазаревском районе курорта, унесла десятки автомобилей.

https://ria.ru/20220717/vertolet-1803026398.html

сочи

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, сочи, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы, туризм, новости - туризм