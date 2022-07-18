https://ria.ru/20220718/sochi-1803196907.html

Горные курорты Сочи объединят

Горные курорты Сочи объединят - РИА Новости, 18.07.2022

Горные курорты Сочи объединят

Проект по объединению пешеходных зон горных курортов в Сочи планируют разработать в ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:45

2022-07-18T14:45

2022-07-18T14:45

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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Проект по объединению пешеходных зон горных курортов в Сочи планируют разработать в ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба администрации города."Соединение "Розы Хутора" на высоте 780 метров с "Красной Поляной" планируется к концу 2025 года. Объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой" запланировано на начало 2027-го", — отмечается в релизе.Уточняется, что реализация проекта позволит также благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.Кроме этого, как рассказали власти Сочи, в дальнейшем в горах может появиться единая канатная дороги. На данный момент согласно "Карте единого ски-пасса", фактически по вершине подъемник соединяет только курорты "Роза Хутор" и ГТЦ "Газпром Альпика".

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сочи

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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