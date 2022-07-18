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Горные курорты Сочи объединят - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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Горные курорты Сочи объединят
Горные курорты Сочи объединят - РИА Новости, 18.07.2022
Горные курорты Сочи объединят
Проект по объединению пешеходных зон горных курортов в Сочи планируют разработать в ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:45
2022-07-18T14:45
туризм
сочи
роза хутор
красная поляна
новости - туризм
туризм
туристы
курорт
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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Проект по объединению пешеходных зон горных курортов в Сочи планируют разработать в ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба администрации города."Соединение "Розы Хутора" на высоте 780 метров с "Красной Поляной" планируется к концу 2025 года. Объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой" запланировано на начало 2027-го", — отмечается в релизе.Уточняется, что реализация проекта позволит также благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.Кроме этого, как рассказали власти Сочи, в дальнейшем в горах может появиться единая канатная дороги. На данный момент согласно "Карте единого ски-пасса", фактически по вершине подъемник соединяет только курорты "Роза Хутор" и ГТЦ "Газпром Альпика".
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сочи, роза хутор, красная поляна, новости - туризм, туризм, туристы, курорт, маршруты
14:45 18.07.2022
 
Горные курорты Сочи объединят

Власти Сочи планируют объединить горные курорты к 2027 году

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Девушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Проект по объединению пешеходных зон горных курортов в Сочи планируют разработать в ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба администрации города.
"Соединение "Розы Хутора" на высоте 780 метров с "Красной Поляной" планируется к концу 2025 года. Объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой" запланировано на начало 2027-го", — отмечается в релизе.
Уточняется, что реализация проекта позволит также благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.
Кроме этого, как рассказали власти Сочи, в дальнейшем в горах может появиться единая канатная дороги. На данный момент согласно "Карте единого ски-пасса", фактически по вершине подъемник соединяет только курорты "Роза Хутор" и ГТЦ "Газпром Альпика".
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