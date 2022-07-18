Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Иркутский питомник "К-9" ведет подготовку собак для прохождения службы в зоне спецоперации. Животных учат находить взрывоопасные предметы и мины, отрабатывают навыки взаимодействия с людьми. Для службы чаще всего подбирают лабрадоров или немецких овчарок, но, как говорят кинологи, главное – чтобы у собаки была хорошо развита поисковая реакция.