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Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов - РИА Новости, 18.07.2022
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Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов
Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов - РИА Новости, 18.07.2022
Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов
Иркутский питомник "К-9" ведет подготовку собак для прохождения службы в зоне спецоперации. Животных учат находить взрывоопасные предметы и мины, отрабатывают навыки взаимодействия с людьми. Для службы чаще всего подбирают лабрадоров или немецких овчарок, но, как говорят кинологи, главное – чтобы у собаки была хорошо развита поисковая реакция.
2022-07-18T17:25
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Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов
Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов
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Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов
Иркутский питомник "К-9" ведет подготовку собак для прохождения службы в зоне спецоперации. Животных учат находить взрывоопасные предметы и мины, отрабатывают навыки взаимодействия с людьми. Для службы чаще всего подбирают лабрадоров или немецких овчарок, но, как говорят кинологи, главное – чтобы у собаки была хорошо развита поисковая реакция.
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17:25 18.07.2022
 

Четырехлапые спасатели, или Как проходит обучение собак-саперов

Читать ria.ru в
Иркутский питомник "К-9" ведет подготовку собак для прохождения службы в зоне спецоперации. Животных учат находить взрывоопасные предметы и мины, отрабатывают навыки взаимодействия с людьми. Для службы чаще всего подбирают лабрадоров или немецких овчарок, но, как говорят кинологи, главное – чтобы у собаки была хорошо развита поисковая реакция.
 
 
 
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