https://ria.ru/20220718/sng-1803242908.html

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах - РИА Новости, 18.07.2022

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:44

2022-07-18T15:44

2022-07-18T15:44

снг

в мире

украина

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220701/vizy-1799442934.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко