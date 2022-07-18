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Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах - РИА Новости, 18.07.2022
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Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах - РИА Новости, 18.07.2022
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:44
2022-07-18T15:44
снг
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал он в своем Telegram-канале.
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снг, в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко
15:44 18.07.2022
 
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал он в своем Telegram-канале.
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СНГВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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