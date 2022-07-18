https://ria.ru/20220718/smi-1803232987.html
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:13
2022-07-18T15:13
2022-07-18T15:40
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общество
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цензура
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" ... после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", - сообщается в тексте проекта.
https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, цензура
15:13 18.07.2022 (обновлено: 15:40 18.07.2022)
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений
В ГД внесли проект о запрете распространения в СМИ пропаганды нетрадиционных отношений