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В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022
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В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:13
2022-07-18T15:40
россия
общество
госдума рф
цензура
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" ... после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", - сообщается в тексте проекта.
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россия, общество, госдума рф, цензура
15:13 18.07.2022 (обновлено: 15:40 18.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений

В ГД внесли проект о запрете распространения в СМИ пропаганды нетрадиционных отношений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" ... после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", - сообщается в тексте проекта.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:20
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
 
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