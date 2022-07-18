https://ria.ru/20220718/smi-1803232987.html

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды в СМИ нетрадиционных отношений

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:13

2022-07-18T15:13

2022-07-18T15:40

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цензура

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на распространений сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" ... после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", - сообщается в тексте проекта.

https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, госдума рф, цензура