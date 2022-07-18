https://ria.ru/20220718/smi-1803127241.html
Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку
Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку - РИА Новости, 18.07.2022
Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку
Государственные СМИ Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты журналистов и работников СМИ - членов профсоюзов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:09
2022-07-18T09:09
2022-07-18T09:09
в мире
греция
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_0:190:3592:2211_1920x0_80_0_0_841f35e49d0022c40a3c47b95b150728.jpg
АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. Государственные СМИ Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты журналистов и работников СМИ - членов профсоюзов.В забастовке участвуют, в частности, общественное радио и телевидение Греции ERT, Афинское агентство новостей АМНА, муниципальные радиостанции, муниципальные телеканалы, пресс-службы государственных ведомств, генсекретариат информации и коммуникаций.Забастовка проходит с 05:30 понедельника, 18 июля, до 05:30 вторника, 19 июля. В это время СМИ не будут передавать новости.В заявлении профсоюзов сотрудников СМИ, участвующих в акции протеста, финансовый блок правительства продолжает отказываться от удовлетворения требований о справедливой заработной плате журналистов в государственных СМИ и предлагает лишь некоторые льготы."Мы не закрываем дверь для переговоров и настаиваем на реальном увеличении. Пособия, не связанные с заработной платой, являются долгожданным дополнением к реальным надбавкам", - говорится в заявлении.По мнению профсоюзов, правительство могло бы включить удовлетворение требований в инициативы, которые, как оно заявило, оно намерено предпринять в ответ на рекомендации ЕС в связи ограничениям в отношении свободы печати в Греции."Мы все, работники государственных СМИ, бастуем и требуем достойного обращения. Мы защищаем наши справедливые требования", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220717/italiya-1803020890.html
https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_196:0:3396:2400_1920x0_80_0_0_c6c682ede4d6e78c29a893fa59e8cbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, евросоюз
Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку
Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты
АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. Государственные СМИ Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты журналистов и работников СМИ - членов профсоюзов.
В забастовке участвуют, в частности, общественное радио и телевидение Греции
ERT, Афинское агентство новостей АМНА, муниципальные радиостанции, муниципальные телеканалы, пресс-службы государственных ведомств, генсекретариат информации и коммуникаций.
Забастовка проходит с 05:30 понедельника, 18 июля, до 05:30 вторника, 19 июля. В это время СМИ не будут передавать новости.
В заявлении профсоюзов сотрудников СМИ, участвующих в акции протеста, финансовый блок правительства продолжает отказываться от удовлетворения требований о справедливой заработной плате журналистов в государственных СМИ и предлагает лишь некоторые льготы.
"Мы не закрываем дверь для переговоров и настаиваем на реальном увеличении. Пособия, не связанные с заработной платой, являются долгожданным дополнением к реальным надбавкам", - говорится в заявлении.
По мнению профсоюзов, правительство могло бы включить удовлетворение требований в инициативы, которые, как оно заявило, оно намерено предпринять в ответ на рекомендации ЕС
в связи ограничениям в отношении свободы печати в Греции.
"Мы все, работники государственных СМИ, бастуем и требуем достойного обращения. Мы защищаем наши справедливые требования", - говорится в заявлении.