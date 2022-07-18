https://ria.ru/20220718/smi-1803127241.html

Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку

Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку - РИА Новости, 18.07.2022

Государственные СМИ в Греции проводят 24-часовую забастовку

Государственные СМИ Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты журналистов и работников СМИ - членов профсоюзов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:09

2022-07-18T09:09

2022-07-18T09:09

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АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. Государственные СМИ Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты журналистов и работников СМИ - членов профсоюзов.В забастовке участвуют, в частности, общественное радио и телевидение Греции ERT, Афинское агентство новостей АМНА, муниципальные радиостанции, муниципальные телеканалы, пресс-службы государственных ведомств, генсекретариат информации и коммуникаций.Забастовка проходит с 05:30 понедельника, 18 июля, до 05:30 вторника, 19 июля. В это время СМИ не будут передавать новости.В заявлении профсоюзов сотрудников СМИ, участвующих в акции протеста, финансовый блок правительства продолжает отказываться от удовлетворения требований о справедливой заработной плате журналистов в государственных СМИ и предлагает лишь некоторые льготы."Мы не закрываем дверь для переговоров и настаиваем на реальном увеличении. Пособия, не связанные с заработной платой, являются долгожданным дополнением к реальным надбавкам", - говорится в заявлении.По мнению профсоюзов, правительство могло бы включить удовлетворение требований в инициативы, которые, как оно заявило, оно намерено предпринять в ответ на рекомендации ЕС в связи ограничениям в отношении свободы печати в Греции."Мы все, работники государственных СМИ, бастуем и требуем достойного обращения. Мы защищаем наши справедливые требования", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220717/italiya-1803020890.html

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греция

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, евросоюз