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Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием - РИА Новости, 18.07.2022
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:37
2022-07-18T13:41
в мире
запорожская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, сообщило Минобороны России.
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:37 18.07.2022 (обновлено: 13:41 18.07.2022)
 
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием

Минобороны: Россия уничтожила три украинских склада с оружием и склад горючего

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, сообщило Минобороны России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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