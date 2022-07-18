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Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием - РИА Новости, 18.07.2022
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:37
2022-07-18T12:37
2022-07-18T13:41
в мире
запорожская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, сообщило Минобороны России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:37 18.07.2022 (обновлено: 13:41 18.07.2022)
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Минобороны: Россия уничтожила три украинских склада с оружием и склад горючего