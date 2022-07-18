https://ria.ru/20220718/sklad-1803179563.html

Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием

Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием - РИА Новости, 18.07.2022

Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием

Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:37

2022-07-18T12:37

2022-07-18T13:41

в мире

запорожская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, сообщило Минобороны России.

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)