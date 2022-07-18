https://ria.ru/20220718/skhron-1803113072.html
В Херсоне нашли украинский схрон с двумя ПЗРК "Игла", сообщил источник
В Херсоне нашли украинский схрон с двумя ПЗРК "Игла", сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
В Херсоне нашли украинский схрон с двумя ПЗРК "Игла", сообщил источник
Два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) "Игла", гранатомет, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова обнаружены в Херсоне в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:05
2022-07-18T03:05
2022-07-18T05:09
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ХЕРСОН, 18 июл - РИА Новости. Два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) "Игла", гранатомет, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова обнаружены в Херсоне в оборудованном украинскими диверсантами схроне, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.Операцию провели сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг", уточнил собеседник агентства.По его словам, оба ПЗРК "Игла" были без пусковых устройств, номера серии и партии не читаются. Кроме того, там же были спрятаны гранатомет РПГ-18, более двух тысяч патронов калибром 5,45 миллиметра в штатной укупорке и еще тысяча - россыпью; два автомата - АКМ и АКСУ; три гранаты Ф-1 и семь - РГД, а также 21 запал УЗРГМ; пистолет ПМ с двумя обоймами; 400-граммовая тротиловая шашка, пять электронных детонаторов и два огнепроводных шнура по 15 сантиметров.Российские силовики регулярно находят схроны с оружием, которые украинские военные или спецслужбы оставляли перед бегством с освобожденных территорий для проведения там диверсий. При этом ПЗРК, предназначенный для поражениях самолетов и вертолетов, в таких схронах попадались крайне редко.
https://ria.ru/20220623/skhron-1797639180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
03:05 18.07.2022 (обновлено: 05:09 18.07.2022)
В Херсоне нашли украинский схрон с двумя ПЗРК "Игла", сообщил источник
Российские силовики нашли украинский схрон с двумя ПЗРК "Игла" в Херсоне
ХЕРСОН, 18 июл - РИА Новости. Два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) "Игла", гранатомет, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова обнаружены в Херсоне в оборудованном украинскими диверсантами схроне, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
Операцию провели сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг", уточнил собеседник агентства.
"В ходе общения с жителями Херсона была получена информация о том, что в районе строящейся АЗС на Ольховой улице были замечены три неизвестных, которые осуществляли осмотр строений станции. Один из очевидцев видел, как в руках у этих людей находились громоздкие вещи. В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК", - рассказал сотрудник российского силового ведомства.
По его словам, оба ПЗРК "Игла" были без пусковых устройств, номера серии и партии не читаются. Кроме того, там же были спрятаны гранатомет РПГ-18, более двух тысяч патронов калибром 5,45 миллиметра в штатной укупорке и еще тысяча - россыпью; два автомата - АКМ и АКСУ; три гранаты Ф-1 и семь - РГД, а также 21 запал УЗРГМ; пистолет ПМ с двумя обоймами; 400-граммовая тротиловая шашка, пять электронных детонаторов и два огнепроводных шнура по 15 сантиметров.
Российские силовики регулярно находят схроны с оружием, которые украинские военные или спецслужбы оставляли перед бегством с освобожденных территорий для проведения там диверсий. При этом ПЗРК, предназначенный для поражениях самолетов и вертолетов, в таких схронах попадались крайне редко.