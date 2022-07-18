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Польша просит ЕС перестать штрафовать ее за проблемы с верховенством права - РИА Новости, 18.07.2022
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Польша просит ЕС перестать штрафовать ее за проблемы с верховенством права
Польша просит ЕС перестать штрафовать ее за проблемы с верховенством права - РИА Новости, 18.07.2022
Польша просит ЕС перестать штрафовать ее за проблемы с верховенством права
Польша требует, чтобы Евросоюз перестал начислять ей штрафы за проблемы с верховенством права, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:50
2022-07-18T19:51
в мире
польша
варшава
люксембург (округ)
еврокомиссия
евросоюз
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша требует, чтобы Евросоюз перестал начислять ей штрафы за проблемы с верховенством права, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.Ранее Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. До этого Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Варшава под давлением ЕК приняла поправки к закону "О Верховном суде", ликвидирующие дисциплинарную палату с 15 июля.При этом он настаивает на неправоте Суда ЕС, который наложил на Польшу штраф. "Мы с самого начала считаем, что Суд ЕС вышел за рамки своей компетенции в этой области", - заявил он.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.На смену дисциплинарной палате в Польше была создана палата профессиональной ответственности судей. С 5 до 16 августа в Верховном суде будут выбраны 33 кандидата на работу в новом органе. Из них президент выберет 11 судей.
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в мире, польша, варшава, люксембург (округ), еврокомиссия, евросоюз
19:50 18.07.2022 (обновлено: 19:51 18.07.2022)
 
Польша просит ЕС перестать штрафовать ее за проблемы с верховенством права

В Польше заявили, что выполнили постановление Суда ЕС по ликвидации дисциплинарной палаты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша требует, чтобы Евросоюз перестал начислять ей штрафы за проблемы с верховенством права, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Ранее Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. До этого Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Варшава под давлением ЕК приняла поправки к закону "О Верховном суде", ликвидирующие дисциплинарную палату с 15 июля.
"Мы выполнили постановление (Суда ЕС – ред.) касаемо вопроса о ликвидации дисциплинарной палаты. Мы выступим с заявлением или даже уже параллельно выступили после вступления в силу этого закона (о Верховном суде - ред.) о прекращении начисления этих штрафов, так как повод их начисления уже стал неактуальным", - сказал Мюллер.
При этом он настаивает на неправоте Суда ЕС, который наложил на Польшу штраф. "Мы с самого начала считаем, что Суд ЕС вышел за рамки своей компетенции в этой области", - заявил он.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
На смену дисциплинарной палате в Польше была создана палата профессиональной ответственности судей. С 5 до 16 августа в Верховном суде будут выбраны 33 кандидата на работу в новом органе. Из них президент выберет 11 судей.
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