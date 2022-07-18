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Шольц: ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на "условиях" России - РИА Новости, 18.07.2022
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Шольц: ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на "условиях" России
Шольц: ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на "условиях" России - РИА Новости, 18.07.2022
Шольц: ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на "условиях" России
Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных" Москвой, даже несмотря на то,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:35
2022-07-18T10:27
россия
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных" Москвой, даже несмотря на то, что многие немцы страдают от инфляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.При этом канцлер признал, что многие немцы столкнулись с такими последствиями санкционной политики, как сильно подорожавший бензин и продукты питания, многие "с тревогой" смотрят на счета за электроэнергию и топливо. "Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка", — заявил Шольц.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, евросоюз, в мире
00:35 18.07.2022 (обновлено: 10:27 18.07.2022)
 
Шольц: ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на "условиях" России

Канцлер Шольц исключил отмену санкций при достижении мира на Украине на условиях России

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных" Москвой, даже несмотря на то, что многие немцы страдают от инфляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", — написал он в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом канцлер признал, что многие немцы столкнулись с такими последствиями санкционной политики, как сильно подорожавший бензин и продукты питания, многие "с тревогой" смотрят на счета за электроэнергию и топливо. "Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка", — заявил Шольц.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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