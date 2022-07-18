https://ria.ru/20220718/shirvindt-1803235462.html

В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта

В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.07.2022

В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта

Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:20

2022-07-18T15:20

2022-07-18T16:13

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александр ширвиндт

культура

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре.Ранее в СМИ появилась информация, что Ширвиндт "оказался в больнице"."У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице, состояние его стабильное", - сказали в театре.

https://ria.ru/20220305/shirvindt-1776715632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, культура