https://ria.ru/20220718/shirvindt-1803235462.html
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.07.2022
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:20
2022-07-18T15:20
2022-07-18T16:13
культура
новости культуры
александр ширвиндт
культура
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре.Ранее в СМИ появилась информация, что Ширвиндт "оказался в больнице"."У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице, состояние его стабильное", - сказали в театре.
https://ria.ru/20220305/shirvindt-1776715632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, александр ширвиндт, культура
15:20 18.07.2022 (обновлено: 16:13 18.07.2022)
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
Театр Сатиры: Александр Ширвиндт находится в больнице, его состояние стабильное