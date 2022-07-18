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В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
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В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта - РИА Новости, 18.07.2022
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:20
2022-07-18T16:13
культура
новости культуры
александр ширвиндт
культура
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре.Ранее в СМИ появилась информация, что Ширвиндт "оказался в больнице"."У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице, состояние его стабильное", - сказали в театре.
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новости культуры, александр ширвиндт, культура
15:20 18.07.2022 (обновлено: 16:13 18.07.2022)
 
В Театре Сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта

Театр Сатиры: Александр Ширвиндт находится в больнице, его состояние стабильное

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт находится в больнице после приступа стенокардии, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в театре.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ширвиндт "оказался в больнице".
"У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице, состояние его стабильное", - сказали в театре.
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:39Культура
Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"
 
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