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Силы ЛНР взяли под контроль Северск - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/seversk-1803243015.html
Силы ЛНР взяли под контроль Северск
Силы ЛНР взяли под контроль Северск - РИА Новости, 18.07.2022
Силы ЛНР взяли под контроль Северск
Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:44
2022-07-18T18:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Северск под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.Он также выразил надежду, что Соледар, находящийся в 15 километрах от Бахмута, будет освобожден в течение нескольких дней.Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220718/administratsii-1803182735.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика
15:44 18.07.2022 (обновлено: 18:33 18.07.2022)
 
Силы ЛНР взяли под контроль Северск

Народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над Северском

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Северск под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
Он также выразил надежду, что Соледар, находящийся в 15 километрах от Бахмута, будет освобожден в течение нескольких дней.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
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В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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