https://ria.ru/20220718/seversk-1803243015.html

Силы ЛНР взяли под контроль Северск

Силы ЛНР взяли под контроль Северск - РИА Новости, 18.07.2022

Силы ЛНР взяли под контроль Северск

Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:44

2022-07-18T15:44

2022-07-18T18:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Северск под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.Он также выразил надежду, что Соледар, находящийся в 15 километрах от Бахмута, будет освобожден в течение нескольких дней.Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220718/administratsii-1803182735.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика