15:44 18.07.2022 (обновлено: 18:33 18.07.2022)
Силы ЛНР взяли под контроль Северск
Народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над Северском
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Северск под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
Он также выразил надежду, что Соледар, находящийся в 15 километрах от Бахмута, будет освобожден в течение нескольких дней.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.