https://ria.ru/20220718/selkhozugodiya-1803249940.html

Калужский губернатор поручил активнее наращивать площадь сельхозугодий

Калужский губернатор поручил активнее наращивать площадь сельхозугодий - РИА Новости, 18.07.2022

Калужский губернатор поручил активнее наращивать площадь сельхозугодий

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил более активно вводить в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, чтобы наращивать... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:08

2022-07-18T16:08

2022-07-18T16:08

калужская область

калужская область

владислав шапша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802198301_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0143857586637bd88a034f6e6c7c16b.jpg

КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил более активно вводить в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, чтобы наращивать производство продуктов питания и обеспечить продовольственную безопасность региона, сообщает областное правительство.В понедельник Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание областного правительства. В ходе заседания министр сельского хозяйства региона Леонид Громов доложил о мерах по обеспечению эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.По данным правительства региона, площадь сельхозугодий в Калужской области составляет почти 1,1 миллиона гектаров, в том числе пашни – 822,5 тысячи гектаров. В течение последних пяти лет в регионе ежегодно вводится в сельскохозяйственный оборот около 20-30 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Министр отметил, что в 2021 году использовалось 66,7% пашни, при этом 10 лет назад этот показатель составлял менее 40%.По словам Громова, работа по вовлечению в оборот сельхозземель ведется по ряду направлений. "В 2022 году планируется ввести в оборот порядка 18,8 тысячи гектаров неиспользуемых земель, в том числе за счет проведения культуртехнических мероприятий – 17 тысяч гектаров. За последние 10 лет мы увеличили долю использования земель более чем на 28 процентных пунктов. Задача на предстоящее десятилетие – обеспечить стопроцентный ввод земель в оборот. Полагаю, что мы с этой задачей справимся", - сказал министр, подчеркнув, что эта работа полностью согласуется со сроками новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель.Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область последовательно работает над развитием сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности. Для этого, как отметил губернатор, осваиваются передовые технологии и подходы к ведению аграрного бизнеса, проводится модернизация предприятий, создаются новые рабочие места, системно ведется работа по улучшению социальной сферы и повышению качества жизни в сельской местности."Мы уже вышли на высокий уровень самообеспеченности мясом, молоком, картофелем, овощами. Чтобы и дальше наращивать производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, необходимо вводить в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Проводить культуртехнические мероприятия и восстанавливать почвенное плодородие", – резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20220629/posev-1799042583.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, владислав шапша, экономика