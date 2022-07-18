22:37 18.07.2022 (обновлено: 23:34 18.07.2022)
Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ
Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ с увольнением до 28 сотрудников
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Накануне Зеленский своими указами отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что чиновники отстранены на время расследования.