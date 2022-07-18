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Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
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Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ
Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ
В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:37
2022-07-18T23:34
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский.Накануне Зеленский своими указами отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что чиновники отстранены на время расследования.
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украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
22:37 18.07.2022 (обновлено: 23:34 18.07.2022)
 
Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ

Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ с увольнением до 28 сотрудников

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Накануне Зеленский своими указами отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что чиновники отстранены на время расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
 
УкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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