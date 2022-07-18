https://ria.ru/20220718/sbu-1803340941.html

Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ

Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ - РИА Новости, 18.07.2022

Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ

В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:37

2022-07-18T22:37

2022-07-18T23:34

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Службе безопасности Украины проходит кадровая ревизия, заявил президент страны Владимир Зеленский.Накануне Зеленский своими указами отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что чиновники отстранены на время расследования.

https://ria.ru/20220717/gosizmena-1803100164.html

украина

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

украина, владимир зеленский, служба безопасности украины