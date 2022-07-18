https://ria.ru/20220718/sbu-1803326375.html

СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов

СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов - РИА Новости, 18.07.2022

СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов

Служба безопасности Украины утверждает, что арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:08

2022-07-18T20:08

2022-07-18T20:08

в мире

киевская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов."По материалам СБУ арестованы белорусские локомотивы. Ориентировочная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, локомотивы были обнаружены в Киевской области.

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в мире, киевская область, служба безопасности украины