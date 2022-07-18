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СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов - РИА Новости, 18.07.2022
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СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов
СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов - РИА Новости, 18.07.2022
СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов
Служба безопасности Украины утверждает, что арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:08
2022-07-18T20:08
в мире
киевская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов."По материалам СБУ арестованы белорусские локомотивы. Ориентировочная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, локомотивы были обнаружены в Киевской области.
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в мире, киевская область, служба безопасности украины
20:08 18.07.2022
 
СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов

СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов на 2,3 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что арестовала белорусские локомотивы на 2,3 миллиона долларов.
"По материалам СБУ арестованы белорусские локомотивы. Ориентировочная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, локомотивы были обнаружены в Киевской области.
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