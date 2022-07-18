https://ria.ru/20220718/sbu-1803164424.html

Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ

Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022

Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ

Владимир Зеленский поручил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины первому зампредседателя ведомства Василию Малюку. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:05

2022-07-18T12:05

2022-07-18T12:14

политика

украина

служба безопасности украины

ирина венедиктова

иван баканов

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины первому зампредседателя ведомства Василию Малюку.Зеленский в воскресенье отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. В офисе Зеленского пояснили, что это не означает увольнение Венедиктовой и Баканова с должностей."Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины". – говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.

https://ria.ru/20220717/gosizmena-1803100164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, служба безопасности украины, ирина венедиктова, иван баканов, владимир зеленский