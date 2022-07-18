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Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
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Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ
Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ
Владимир Зеленский поручил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины первому зампредседателя ведомства Василию Малюку. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:05
2022-07-18T12:14
политика
украина
служба безопасности украины
ирина венедиктова
иван баканов
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины первому зампредседателя ведомства Василию Малюку.Зеленский в воскресенье отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. В офисе Зеленского пояснили, что это не означает увольнение Венедиктовой и Баканова с должностей."Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины". – говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.
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политика, украина, служба безопасности украины, ирина венедиктова, иван баканов, владимир зеленский
12:05 18.07.2022 (обновлено: 12:14 18.07.2022)
 
Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ

Президент Украины Зеленский назначил Василия Малюка врио главы СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины первому зампредседателя ведомства Василию Малюку.
Зеленский в воскресенье отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. В офисе Зеленского пояснили, что это не означает увольнение Венедиктовой и Баканова с должностей.
"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины". – говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 23:02
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
 
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