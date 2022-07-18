https://ria.ru/20220718/sber-1803131210.html

"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ

"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2022

"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ

Дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертейнмент" готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:35

2022-07-18T09:35

2022-07-18T09:35

владимир путин

россия

газпром-медиа холдинг

tiktok

сбер

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертейнмент" готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который планируют запустить в сентябре, и "Панч" для создания и продвижения музыки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Сберинтертейнмент", дочерняя компания "Сбера", готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и "Панч" для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений", - говорится в сообщении.Уточняется, что разработкой проектов занимается ООО "ЕСН", которое зарегистрировано "Сберинтертейнментом" 20 февраля 2021 года, а руководят командой выходцы из "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".Как пишет газета, из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Целевая аудитория проекта – молодые пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года. По словам источника издания, запуск Chipz запланирован на сентябрь. Уточняется, что в сервисе будут разные шаблоны (чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220714/tiktok-1802393787.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, газпром-медиа холдинг, tiktok, сбер, технологии