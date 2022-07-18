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"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2022
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"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ
"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2022
"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ
Дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертейнмент" готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:35
2022-07-18T09:35
владимир путин
россия
газпром-медиа холдинг
tiktok
сбер
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертейнмент" готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который планируют запустить в сентябре, и "Панч" для создания и продвижения музыки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Сберинтертейнмент", дочерняя компания "Сбера", готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и "Панч" для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений", - говорится в сообщении.Уточняется, что разработкой проектов занимается ООО "ЕСН", которое зарегистрировано "Сберинтертейнментом" 20 февраля 2021 года, а руководят командой выходцы из "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".Как пишет газета, из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Целевая аудитория проекта – молодые пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года. По словам источника издания, запуск Chipz запланирован на сентябрь. Уточняется, что в сервисе будут разные шаблоны (чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).
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Варвара Скокшина
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владимир путин, россия, газпром-медиа холдинг, tiktok, сбер, технологии
09:35 18.07.2022
 
"Сбер" готовит к запуску аналог TikTok, сообщили СМИ

"Ведомости": "Сбер" готовит к запуску аналог TikTok и приложение для создания музыки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбера"
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертейнмент" готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который планируют запустить в сентябре, и "Панч" для создания и продвижения музыки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.
"Сберинтертейнмент", дочерняя компания "Сбера", готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и "Панч" для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разработкой проектов занимается ООО "ЕСН", которое зарегистрировано "Сберинтертейнментом" 20 февраля 2021 года, а руководят командой выходцы из "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".
Как пишет газета, из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Целевая аудитория проекта – молодые пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года. По словам источника издания, запуск Chipz запланирован на сентябрь. Уточняется, что в сервисе будут разные шаблоны (чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:29
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
 
Владимир ПутинРоссияГазпром-Медиа ХолдингTikTokСберТехнологии
 
 
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