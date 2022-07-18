Рейтинг@Mail.ru
Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/sapery-1803346012.html
Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 099,08 гектара территории и обезвредили 66 936 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:27
2022-07-18T23:27
специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
луганская народная республика
украина
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935945_0:137:2016:1271_1920x0_80_0_0_79b52b5db3101d767ca863ec9d69ec14.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 099,08 гектара территории и обезвредили 66 936 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования ВС и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 4 099,08 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 66 936 взрывоопасных предметов", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803150728.html
россия
луганская народная республика
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935945_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_eb2b9e37fcaba0d2ece0306084f77b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, луганская народная республика, украина, донбасс, донецкая народная республика
23:27 18.07.2022
 
Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Андрей КоцСапер Международного противоминного центра ВС России
Сапер Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сапер Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 099,08 гектара территории и обезвредили 66 936 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что отряды разминирования ВС и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 4 099,08 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 66 936 взрывоопасных предметов", - заявил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала