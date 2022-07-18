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Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Российские саперы обезвредили около 67 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 099,08 гектара территории и обезвредили 66 936 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T23:27

2022-07-18T23:27

2022-07-18T23:27

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 099,08 гектара территории и обезвредили 66 936 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования ВС и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 4 099,08 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 66 936 взрывоопасных предметов", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803150728.html

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

донецкая народная республика

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, луганская народная республика, украина, донбасс, донецкая народная республика