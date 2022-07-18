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Саперы ЛНР расчищают оставленные украинской армией разрушения в Лисичанске - РИА Новости, 18.07.2022
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https://ria.ru/20220718/sapery-1803114732.html
Саперы ЛНР расчищают оставленные украинской армией разрушения в Лисичанске
Саперы ЛНР расчищают оставленные украинской армией разрушения в Лисичанске - РИА Новости, 18.07.2022
Саперы ЛНР расчищают оставленные украинской армией разрушения в Лисичанске
Инженерно-саперные подразделения армии ЛНР расчищают подорванные украинскими военнослужащими мосты в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T04:08
2022-07-18T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 18 июл — РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения армии ЛНР расчищают подорванные украинскими военнослужащими мосты в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.Вес секций разрушенных сооружений может достигать нескольких десятков тонн. Технике саперов, а зачастую это ИМР-2 (Инженерная машина разграждения – прим.), поднять или сдвинуть с места такие обломки не представляется возможным. Поэтому саперам приходится использовать мощные заряды взрывчатки, чтобы уничтожить или сдвинуть секции мостов силой взрыва. Для этого они используют заряды к установке разминирования УР-77, получившее в войсках прозвище "Змей Горыныч"."Украинская армия, когда отходила с Лисичанска, подорвала все мосты. Моя задача теперь сделать так, чтобы мирные жители Лисичанска проезжали через эту дорогу. Сейчас сделали оцепление, люди не пострадают", - рассказал сапер армии ЛНР корреспонденту РИА Новости во время проведения работ по установке заряда взрывчатки. Для расчистки завалов потребовалось произвести несколько взрывов."Они (саперы) свою задачу выполнили хорошо, теперь будет работать инженерная техника. Дорога для лисичанцев открыта" - прокомментировал офицер армии ЛНР результаты работы своего подразделения.Он провел корреспондента РИА Новости ко второму разрушенному мосту, где показал брошенные украинскими военными ракеты к иностранному ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) MILAN."Для наших войск была сделана засада, но у них ничего не получилось. Нам это теперь приходится разминировать" - рассказал сапер при осмотре ракет.Комплекс MILAN (Missile d'Infanterie Léger Antichar – "Легкая пехотная противотанковая ракета") разрабатывался с начала шестидесятых годов по заказу вооруженных сил ФРГ и Франции. Принят на вооружение в 1972 году. В апреле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Какое количество и когда это вооружение было передано Украине, президент Франции не уточнил.
https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html
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60
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Саперы взрывами расчищали уничтоженные в Лисичанске мосты
Саперы взрывами расчищали уничтоженные в Лисичанске мосты
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в мире, луганская народная республика
04:08 18.07.2022 (обновлено: 09:20 18.07.2022)
 
Саперы ЛНР расчищают оставленные украинской армией разрушения в Лисичанске

Саперы ЛНР расчищают подорванные украинской армией мосты в Лисичанске

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 18 июл — РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения армии ЛНР расчищают подорванные украинскими военнослужащими мосты в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.
Вес секций разрушенных сооружений может достигать нескольких десятков тонн. Технике саперов, а зачастую это ИМР-2 (Инженерная машина разграждения – прим.), поднять или сдвинуть с места такие обломки не представляется возможным. Поэтому саперам приходится использовать мощные заряды взрывчатки, чтобы уничтожить или сдвинуть секции мостов силой взрыва. Для этого они используют заряды к установке разминирования УР-77, получившее в войсках прозвище "Змей Горыныч".
"Украинская армия, когда отходила с Лисичанска, подорвала все мосты. Моя задача теперь сделать так, чтобы мирные жители Лисичанска проезжали через эту дорогу. Сейчас сделали оцепление, люди не пострадают", - рассказал сапер армии ЛНР корреспонденту РИА Новости во время проведения работ по установке заряда взрывчатки. Для расчистки завалов потребовалось произвести несколько взрывов.
"Они (саперы) свою задачу выполнили хорошо, теперь будет работать инженерная техника. Дорога для лисичанцев открыта" - прокомментировал офицер армии ЛНР результаты работы своего подразделения.
Он провел корреспондента РИА Новости ко второму разрушенному мосту, где показал брошенные украинскими военными ракеты к иностранному ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) MILAN.
"Для наших войск была сделана засада, но у них ничего не получилось. Нам это теперь приходится разминировать" - рассказал сапер при осмотре ракет.
Комплекс MILAN (Missile d'Infanterie Léger Antichar – "Легкая пехотная противотанковая ракета") разрабатывался с начала шестидесятых годов по заказу вооруженных сил ФРГ и Франции. Принят на вооружение в 1972 году. В апреле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Какое количество и когда это вооружение было передано Украине, президент Франции не уточнил.
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