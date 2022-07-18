https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803347177.html

ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага

ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага - РИА Новости, 18.07.2022

ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага

Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России - они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T23:48

2022-07-18T23:48

2022-07-18T23:48

роберт хабек

россия

германия

евросоюз

китай

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России - они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.Как отмечает депутат, он направил запрос федеральному правительству Германии.Так как в начале июня федеральный министр экономики Роберт Хабек заявлял, что "скоро" наступит экономический крах России, Шмидт попросил руководство ФРГ уточнить, когда именно следует ожидать краха. Однако, как отметил депутат, на свой запрос он не получил "четкого ответа"."Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими "санкциями" в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи", - написал Шмидт в своем Telegram-канале."Напротив, государственный бюджет России даже завершил первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Политическая изоляция, о которой идет речь в ответном письме, также применима лишь частично и к западным странам", - добавил депутат.Депутат выразил опасения, что Германию вскоре может ждать экономический крах, "если власти продолжат проводить совершенно бездумную внешнюю политику".Он также отметил, что с Китаем у России есть мощные союзнические отношения, одновременно Россия продолжает расширять экономическое сотрудничество с такими развивающимися рынками, как Индия, Южная Африка и Бразилия."Поэтому я неоднократно призываю к отмене российских санкций и возвращению к реальной политике, учитывающей, прежде всего, интересы Германии", - заключил депутат.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html

россия

германия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роберт хабек, россия, германия, евросоюз, китай, санкции в отношении россии