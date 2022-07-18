https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803347177.html
ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага
ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага - РИА Новости, 18.07.2022
ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага
Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России - они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:48
2022-07-18T23:48
2022-07-18T23:48
роберт хабек
россия
германия
евросоюз
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России - они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.Как отмечает депутат, он направил запрос федеральному правительству Германии.Так как в начале июня федеральный министр экономики Роберт Хабек заявлял, что "скоро" наступит экономический крах России, Шмидт попросил руководство ФРГ уточнить, когда именно следует ожидать краха. Однако, как отметил депутат, на свой запрос он не получил "четкого ответа"."Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими "санкциями" в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи", - написал Шмидт в своем Telegram-канале."Напротив, государственный бюджет России даже завершил первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Политическая изоляция, о которой идет речь в ответном письме, также применима лишь частично и к западным странам", - добавил депутат.Депутат выразил опасения, что Германию вскоре может ждать экономический крах, "если власти продолжат проводить совершенно бездумную внешнюю политику".Он также отметил, что с Китаем у России есть мощные союзнические отношения, одновременно Россия продолжает расширять экономическое сотрудничество с такими развивающимися рынками, как Индия, Южная Африка и Бразилия."Поэтому я неоднократно призываю к отмене российских санкций и возвращению к реальной политике, учитывающей, прежде всего, интересы Германии", - заключил депутат.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роберт хабек, россия, германия, евросоюз, китай, санкции в отношении россии
ЕС потерпел неудачу с санкциями против России, считает депутат бундестага
Депутат бундестага Шмидт призвал отменить санкции против России из-за их неэффективности
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России - они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.
Как отмечает депутат, он направил запрос федеральному правительству Германии
.
Так как в начале июня федеральный министр экономики Роберт Хабек
заявлял, что "скоро" наступит экономический крах России
, Шмидт попросил руководство ФРГ уточнить, когда именно следует ожидать краха. Однако, как отметил депутат, на свой запрос он не получил "четкого ответа".
"Между тем, для всех очевидно, что ЕС
потерпел неудачу со своими "санкциями" в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи", - написал Шмидт в своем Telegram-канале.
"Напротив, государственный бюджет России даже завершил первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Политическая изоляция, о которой идет речь в ответном письме, также применима лишь частично и к западным странам", - добавил депутат.
"Эффект бумеранга от неудачных санкций против России отчетливо ощущается в Германии. Это заметно по взрыву цен на энергоносители и продукты питания. Мы находимся в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться. Что произойдет, если вскоре газ перестанет поступать из России?" - заявил Шмидт.
Депутат выразил опасения, что Германию вскоре может ждать экономический крах, "если власти продолжат проводить совершенно бездумную внешнюю политику".
Он также отметил, что с Китаем
у России есть мощные союзнические отношения, одновременно Россия продолжает расширять экономическое сотрудничество с такими развивающимися рынками, как Индия
, Южная Африка и Бразилия
.
"Поэтому я неоднократно призываю к отмене российских санкций и возвращению к реальной политике, учитывающей, прежде всего, интересы Германии", - заключил депутат.