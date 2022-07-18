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Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2022
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Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2022
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:20
2022-07-18T18:39
евросоюз
жозеп боррель
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по финальному оформлению новых санкций против России.Ранее в ЕС сообщали, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского золота, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
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евросоюз, жозеп боррель, россия, санкции в отношении россии
18:20 18.07.2022 (обновлено: 18:39 18.07.2022)
 
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России

Боррель сообщил о начале финального оформления нового пакета санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по финальному оформлению новых санкций против России.
"COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России", - сказал он.
Ранее в ЕС сообщали, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского золота, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.
Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.
Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
17:10
Глава МИД Венгрии рассказал о финансовых санкциях против России
 
ЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияСанкции в отношении России
 
 
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