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Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2022
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:20
2022-07-18T18:20
2022-07-18T18:39
евросоюз
жозеп боррель
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по финальному оформлению новых санкций против России.Ранее в ЕС сообщали, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского золота, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
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евросоюз, жозеп боррель, россия, санкции в отношении россии
18:20 18.07.2022 (обновлено: 18:39 18.07.2022)
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
Боррель сообщил о начале финального оформления нового пакета санкций ЕС против России