https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html

Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России

Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2022

Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:20

2022-07-18T18:20

2022-07-18T18:39

евросоюз

жозеп боррель

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по финальному оформлению новых санкций против России.Ранее в ЕС сообщали, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского золота, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803274565.html

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евросоюз, жозеп боррель, россия, санкции в отношении россии