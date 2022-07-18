16:54 18.07.2022 (обновлено: 17:28 18.07.2022)
Глава МИД Венгрии рассказал о новом пакете санкций ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто: новый пакет санкций не ограничивает перевозку энергоносителей
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 июл — РИА Новости. Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, среди них нет запрета на транспортировки энергоносителей и ограничений против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В основном речь идет о разъяснении существующих правил. <...> В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", — сказал дипломат.
По планам, в новом перечне будет содержаться эмбарго на импорт российского золота, запрет на оказание бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых услуг, ужесточение торговли товарами двойного назначения и различные меры, касающиеся госзакупок, приема депозитов.
Он также отметил, что ограничений в отношении Газпромбанка в "поступившем к нам предложении по санкциям" не содержится. Министр напомнил, что такую инициативу Будапешт бы не поддержал.
Сийярто добавил, что в список внесут еще 48 человек, среди которых "один вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов" и девять организаций, включая Сбербанк.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.