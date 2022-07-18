https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803268328.html

Глава МИД Венгрии рассказал о новом пакете санкций ЕС

Глава МИД Венгрии рассказал о новом пакете санкций ЕС - РИА Новости, 18.07.2022

Глава МИД Венгрии рассказал о новом пакете санкций ЕС

Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, среди них нет запрета на транспортировки энергоносителей и ограничений против Газпромбанка,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:54

2022-07-18T16:54

2022-07-18T17:28

владимир путин

россия

венгрия

украина

евросоюз

газпромбанк

санкции в отношении россии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 июл — РИА Новости. Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, среди них нет запрета на транспортировки энергоносителей и ограничений против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."В основном речь идет о разъяснении существующих правил. <...> В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", — сказал дипломат.По планам, в новом перечне будет содержаться эмбарго на импорт российского золота, запрет на оказание бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых услуг, ужесточение торговли товарами двойного назначения и различные меры, касающиеся госзакупок, приема депозитов.Он также отметил, что ограничений в отношении Газпромбанка в "поступившем к нам предложении по санкциям" не содержится. Министр напомнил, что такую инициативу Будапешт бы не поддержал.Сийярто добавил, что в список внесут еще 48 человек, среди которых "один вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов" и девять организаций, включая Сбербанк.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220718/sholts-1803107258.html

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html

https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803041695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, венгрия, украина, евросоюз, газпромбанк, санкции в отношении россии, петер сийярто, в мире