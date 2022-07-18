Рейтинг@Mail.ru
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803257617.html
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций - РИА Новости, 18.07.2022
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:32
2022-07-18T18:47
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
россия
сбербанк россии
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления размещена в соцсетях.Глава МИД отметил, что в связи с включением в список Сбербанка Венгрия выдвинула предложение, чтобы санкции в отношении него вступили в силу позднее. "Это было сделано для того, чтобы финансовое учреждение могло полностью возместить убытки своим бывшим венгерским клиентам", - добавил Сийярто.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793927255.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, россия, сбербанк россии, венгрия, мид венгрии, петер сийярто
16:32 18.07.2022 (обновлено: 18:47 18.07.2022)
 
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций

В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций, включая Сбербанк

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления размещена в соцсетях.
Глава МИД отметил, что в связи с включением в список Сбербанка Венгрия выдвинула предложение, чтобы санкции в отношении него вступили в силу позднее. "Это было сделано для того, чтобы финансовое учреждение могло полностью возместить убытки своим бывшим венгерским клиентам", - добавил Сийярто.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:47
Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЕвросоюзРоссияСбербанк РоссииВенгрияМИД ВенгрииПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала