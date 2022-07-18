https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803257617.html

В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций

В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций - РИА Новости, 18.07.2022

В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций

В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:32

2022-07-18T16:32

2022-07-18T18:47

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

россия

сбербанк россии

венгрия

мид венгрии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления размещена в соцсетях.Глава МИД отметил, что в связи с включением в список Сбербанка Венгрия выдвинула предложение, чтобы санкции в отношении него вступили в силу позднее. "Это было сделано для того, чтобы финансовое учреждение могло полностью возместить убытки своим бывшим венгерским клиентам", - добавил Сийярто.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793927255.html

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венгрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, россия, сбербанк россии, венгрия, мид венгрии, петер сийярто