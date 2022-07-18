https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803257617.html
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций - РИА Новости, 18.07.2022
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:32
2022-07-18T16:32
2022-07-18T18:47
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
россия
сбербанк россии
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. В новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления размещена в соцсетях.Глава МИД отметил, что в связи с включением в список Сбербанка Венгрия выдвинула предложение, чтобы санкции в отношении него вступили в силу позднее. "Это было сделано для того, чтобы финансовое учреждение могло полностью возместить убытки своим бывшим венгерским клиентам", - добавил Сийярто.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793927255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, россия, сбербанк россии, венгрия, мид венгрии, петер сийярто
16:32 18.07.2022 (обновлено: 18:47 18.07.2022)
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций, включая Сбербанк