https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803231781.html

Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко

Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022

Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко

Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:10

2022-07-18T15:10

2022-07-18T15:41

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций", - сказал он."Мы уверены, что при мобилизации, которая сейчас в полный ход идет, эти ограничения не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости", - подчеркнул вице-премьер.По его словам, правительство в текущей ситуации "очень оперативно скорректировало механизмы достижения поставленных целей". "По поручению премьера выделены уже из резервного фонда правительства дополнительные бюджетные средства в размере 21,5 миллиарда именно на ускоренную разработку и внедрение российских решений в тех местах, где они сейчас крайне необходимы", - добавил Чернышенко.Ранее в июле Чернышенко заявлял, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование создания и внедрения данных решений до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей.В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.

https://ria.ru/20220712/tekhnoprom-1801860330.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, дмитрий чернышенко