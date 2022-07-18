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Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022
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Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко
Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022
Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко
Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:10
2022-07-18T15:41
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций", - сказал он."Мы уверены, что при мобилизации, которая сейчас в полный ход идет, эти ограничения не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости", - подчеркнул вице-премьер.По его словам, правительство в текущей ситуации "очень оперативно скорректировало механизмы достижения поставленных целей". "По поручению премьера выделены уже из резервного фонда правительства дополнительные бюджетные средства в размере 21,5 миллиарда именно на ускоренную разработку и внедрение российских решений в тех местах, где они сейчас крайне необходимы", - добавил Чернышенко.Ранее в июле Чернышенко заявлял, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование создания и внедрения данных решений до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей.В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
https://ria.ru/20220712/tekhnoprom-1801860330.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
15:10 18.07.2022 (обновлено: 15:41 18.07.2022)
 
Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: последствия санкций для IT в России компенсируют за три-пять лет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций", - сказал он.
"Мы уверены, что при мобилизации, которая сейчас в полный ход идет, эти ограничения не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, правительство в текущей ситуации "очень оперативно скорректировало механизмы достижения поставленных целей". "По поручению премьера выделены уже из резервного фонда правительства дополнительные бюджетные средства в размере 21,5 миллиарда именно на ускоренную разработку и внедрение российских решений в тех местах, где они сейчас крайне необходимы", - добавил Чернышенко.
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Ранее в июле Чернышенко заявлял, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование создания и внедрения данных решений до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
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