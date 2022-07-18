https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html

Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков

Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков

У России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:08

2022-07-18T12:08

2022-07-18T12:18

в мире

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

иран

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. У России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Россия тоже привыкла к санкциям, отметил Песков, добавив, что ограничения против страны вводились еще со времен СССР."И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), иран