https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html
Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков
Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков
У России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:08
2022-07-18T12:08
2022-07-18T12:18
в мире
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
иран
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. У России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Россия тоже привыкла к санкциям, отметил Песков, добавив, что ограничения против страны вводились еще со времен СССР."И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), иран
12:08 18.07.2022 (обновлено: 12:18 18.07.2022)
Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков
Песков: Россия и Иран могут сотрудничать, чтобы минимизировать последствия санкций