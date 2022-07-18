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Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС
Санкции Евросоюза затрагивают Россию, но влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:06
2022-07-18T12:06
2022-07-18T12:06
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санкции в отношении россии
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза затрагивают Россию, но влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Нам нужны меры, которые затрагивают Россию, и, я думаю, пока нам это удавалось, но конечно, на нас тоже есть влияние. Россия - важный торговый партнер, и мы для русских - важный торговый партнер, Россия - важный поставщик природных ресурсов, таких, как нефть и природный газ. Но я говорю - какова альтернатива? Смотреть и ничего не делать?", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.
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цены на нефть, владимир путин, украина, брюссель, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС
Глава МИД Австрии Шалленберг: санкции ЕС затрагивают Россию, но они влияют и на Европу