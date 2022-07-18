Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165140.html
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС
Санкции Евросоюза затрагивают Россию, но влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:06
2022-07-18T12:06
цены на нефть
владимир путин
украина
брюссель
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза затрагивают Россию, но влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Нам нужны меры, которые затрагивают Россию, и, я думаю, пока нам это удавалось, но конечно, на нас тоже есть влияние. Россия - важный торговый партнер, и мы для русских - важный торговый партнер, Россия - важный поставщик природных ресурсов, таких, как нефть и природный газ. Но я говорю - какова альтернатива? Смотреть и ничего не делать?", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803136518.html
украина
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, украина, брюссель, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
12:06 18.07.2022
 
Глава МИД Австрии признал, что антироссийские санкции влияют на ЕС

Глава МИД Австрии Шалленберг: санкции ЕС затрагивают Россию, но они влияют и на Европу

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза затрагивают Россию, но влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Нам нужны меры, которые затрагивают Россию, и, я думаю, пока нам это удавалось, но конечно, на нас тоже есть влияние. Россия - важный торговый партнер, и мы для русских - важный торговый партнер, Россия - важный поставщик природных ресурсов, таких, как нефть и природный газ. Но я говорю - какова альтернатива? Смотреть и ничего не делать?", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
10:07
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
 
Цены на нефтьВладимир ПутинУкраинаБрюссельРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала