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Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 18.07.2022
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Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России
Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 18.07.2022
Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:17
2022-07-18T10:17
виктор орбан
владимир путин
европа
венгрия
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается."Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором планируется рассмотреть возможность усилить и расширить европейские антироссийские санкции.Боррель, в частности, отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС."Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне", - пояснил глава евродипломатии.Он добавил, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803106104.html
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виктор орбан, владимир путин, европа, венгрия, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
10:17 18.07.2022
 
Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России

Глава дипломатии ЕС Боррель не согласился с критикой по санкциям против России

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
00:10
Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров
"Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором планируется рассмотреть возможность усилить и расширить европейские антироссийские санкции.
Боррель, в частности, отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС.
"Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне", - пояснил глава евродипломатии.
Он добавил, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 19:39
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
 
Виктор ОрбанВладимир ПутинЕвропаВенгрияРоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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