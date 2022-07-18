https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html

Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России

Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 18.07.2022

Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:17

2022-07-18T10:17

2022-07-18T10:17

виктор орбан

владимир путин

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россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается."Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором планируется рассмотреть возможность усилить и расширить европейские антироссийские санкции.Боррель, в частности, отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС."Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне", - пояснил глава евродипломатии.Он добавил, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803106104.html

https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803077324.html

европа

венгрия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор орбан, владимир путин, европа, венгрия, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии