Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России
Глава дипломатии ЕС Боррель не согласился с критикой по санкциям против России
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.
"Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором планируется рассмотреть возможность усилить и расширить европейские антироссийские санкции.
Боррель, в частности, отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС.
"Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне", - пояснил глава евродипломатии.
Он добавил, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.