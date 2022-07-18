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Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет - РИА Новости, 18.07.2022
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Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет - РИА Новости, 18.07.2022
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:07
2022-07-18T11:16
санкции в отношении россии
иран
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет", — отметил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".Песков напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".
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санкции в отношении россии, иран, в мире, россия, дмитрий песков
10:07 18.07.2022 (обновлено: 11:16 18.07.2022)
 
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

Пресс-секретарь президента Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет", — отметил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".
Песков напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".
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Санкции в отношении РоссииИранВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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