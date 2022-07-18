https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803136518.html

Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет - РИА Новости, 18.07.2022

Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:07

2022-07-18T10:07

2022-07-18T11:16

санкции в отношении россии

иран

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет", — отметил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".Песков напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, иран, в мире, россия, дмитрий песков