https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803136518.html
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет - РИА Новости, 18.07.2022
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:07
2022-07-18T10:07
2022-07-18T11:16
санкции в отношении россии
иран
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции — та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет", — отметил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".Песков напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, иран, в мире, россия, дмитрий песков
10:07 18.07.2022 (обновлено: 11:16 18.07.2022)
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
Пресс-секретарь президента Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет