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Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
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Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков
Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков
Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:33
2022-07-18T12:43
в мире
великобритания
москва
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно, вы знаете, что насчет "Двадцатки" мы говорили, что вся российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту, участвуем, ну и вообще в форматах "Двадцатки". Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве встретиться с Элизабет Трасс на саммите G20, если она займет пост премьер-министра Великобритании.Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью."Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html
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в мире, великобритания, москва, большая двадцатка, россия
12:33 18.07.2022 (обновлено: 12:43 18.07.2022)
 
Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаммит "Группы двадцати"
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саммит "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, вы знаете, что насчет "Двадцатки" мы говорили, что вся российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту, участвуем, ну и вообще в форматах "Двадцатки". Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве встретиться с Элизабет Трасс на саммите G20, если она займет пост премьер-министра Великобритании.
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Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью.
"Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.
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