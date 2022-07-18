https://ria.ru/20220718/sammit-1803176981.html

Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков

Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20, заявил Песков

Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:33

2022-07-18T12:33

2022-07-18T12:43

в мире

великобритания

москва

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно, вы знаете, что насчет "Двадцатки" мы говорили, что вся российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту, участвуем, ну и вообще в форматах "Двадцатки". Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве встретиться с Элизабет Трасс на саммите G20, если она займет пост премьер-министра Великобритании.Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью."Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html

https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, москва, большая двадцатка, россия