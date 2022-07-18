14:32 18.07.2022 (обновлено: 14:35 18.07.2022)
"Ростех" начнет производить роботов
"Ростех" начнет производить роботов для автоматизации работы складов и промпредприятий
Логотип компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях, рассказали в "Ростехе".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.
В сообщении поясняется, что на производстве роботы могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. Кроме того, размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы.
"Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - добавили в "Ростехе".
Первые логистические роботы планируют выпустить в следующем году, в их производстве будет задействована только отечественная компонентная база и программное обеспечение.