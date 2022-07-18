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"Ростех" начнет производить роботов - РИА Новости, 18.07.2022
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"Ростех" начнет производить роботов
"Ростех" начнет производить роботов - РИА Новости, 18.07.2022
"Ростех" начнет производить роботов
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:32
2022-07-18T14:35
экономика
технологии
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях, рассказали в "Ростехе"."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.В сообщении поясняется, что на производстве роботы могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. Кроме того, размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы."Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - добавили в "Ростехе".Первые логистические роботы планируют выпустить в следующем году, в их производстве будет задействована только отечественная компонентная база и программное обеспечение.
https://ria.ru/20220623/biometriya-1797553360.html
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экономика, технологии, ростех, российская электроника
14:32 18.07.2022 (обновлено: 14:35 18.07.2022)
 
"Ростех" начнет производить роботов

"Ростех" начнет производить роботов для автоматизации работы складов и промпредприятий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Ростех"
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях, рассказали в "Ростехе".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.
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В сообщении поясняется, что на производстве роботы могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. Кроме того, размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы.
"Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - добавили в "Ростехе".
Первые логистические роботы планируют выпустить в следующем году, в их производстве будет задействована только отечественная компонентная база и программное обеспечение.
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