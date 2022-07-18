https://ria.ru/20220718/rostekh-1803216530.html

"Ростех" начнет производить роботов

"Ростех" начнет производить роботов - РИА Новости, 18.07.2022

"Ростех" начнет производить роботов

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:32

2022-07-18T14:32

2022-07-18T14:35

экономика

технологии

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустит серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях, рассказали в "Ростехе"."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.В сообщении поясняется, что на производстве роботы могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. Кроме того, размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы."Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - добавили в "Ростехе".Первые логистические роботы планируют выпустить в следующем году, в их производстве будет задействована только отечественная компонентная база и программное обеспечение.

https://ria.ru/20220623/biometriya-1797553360.html

https://ria.ru/20220616/aviaotrasl-1795985519.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, ростех, российская электроника