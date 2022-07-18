Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха" - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/rostekh-1803213451.html
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха" - РИА Новости, 19.07.2022
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"
Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-18T14:25
2022-07-19T00:38
экономика
ростех
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803245020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_401bb4775e50ca05fa4fb404d69c2356.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин."Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что одна из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, - дальнейшее развитие сквозных технологий.
https://ria.ru/20220602/samolety-1792594742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
2022-07-18T14:25
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803245020_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b8f9cdaa3f8c5cedb19f8894091374d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростех, владимир путин
14:25 18.07.2022 (обновлено: 00:38 19.07.2022)
 
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"

Президент России Путин назвал результаты проектов "Ростеха" скромными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин.
"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что одна из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, - дальнейшее развитие сквозных технологий.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:35
"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году
 
ЭкономикаРостехВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала