https://ria.ru/20220718/rostekh-1803213451.html
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха" - РИА Новости, 19.07.2022
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"
Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-18T14:25
2022-07-18T14:25
2022-07-19T00:38
экономика
ростех
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин."Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что одна из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, - дальнейшее развитие сквозных технологий.
https://ria.ru/20220602/samolety-1792594742.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
2022-07-18T14:25
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ростех, владимир путин
14:25 18.07.2022 (обновлено: 00:38 19.07.2022)
Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"
Президент России Путин назвал результаты проектов "Ростеха" скромными