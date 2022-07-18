https://ria.ru/20220718/rostekh-1803213451.html

Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"

Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха" - РИА Новости, 19.07.2022

Путин раскритиковал скромные результаты работы "Ростеха"

Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-18T14:25

2022-07-18T14:25

2022-07-19T00:38

экономика

ростех

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые отвечает "Ростех", сказал президент РФ Владимир Путин."Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что одна из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, - дальнейшее развитие сквозных технологий.

https://ria.ru/20220602/samolety-1792594742.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха" Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха" 2022-07-18T14:25 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростех, владимир путин