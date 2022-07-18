https://ria.ru/20220718/rossiya-1803176106.html

Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков

Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков

Путин не отменяет амбициозных планов развития России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:32

2022-07-18T12:32

2022-07-18T13:24

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путин не отменяет амбициозных планов развития России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков заявил, что "определенные корректировки" в планы по развитию внесены, но "тем не менее президент не отменяет амбициозных планов развития".

https://ria.ru/20220718/ekonomika-1803177988.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика