https://ria.ru/20220718/rossiya-1803176106.html
Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков
Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков
Путин не отменяет амбициозных планов развития России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:32
2022-07-18T12:32
2022-07-18T13:24
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путин не отменяет амбициозных планов развития России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков заявил, что "определенные корректировки" в планы по развитию внесены, но "тем не менее президент не отменяет амбициозных планов развития".
https://ria.ru/20220718/ekonomika-1803177988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
12:32 18.07.2022 (обновлено: 13:24 18.07.2022)
Путин не отменил амбициозных планов развития России, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин не отменил амбициозных планов развития России