https://ria.ru/20220718/reysy-1803210477.html

Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы

Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы - РИА Новости, 18.07.2022

Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы

Из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп запустят дополнительные рейсы, информирует в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:35

2022-07-18T16:35

2022-07-18T17:05

туризм

"аврора"

авиасообщение

сахалинская область

новости - туризм

туризм

туристы

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл — РИА Новости. Из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп запустят дополнительные рейсы, информирует в понедельник пресс-служба правительства региона."В связи с традиционно высокой востребованностью этого маршрута в летний сезон министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" организовали 14 дополнительных рейсов в Курильск", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что лайнеры будут перевозить пассажиров на Итуруп и обратно с 28 июля по 1 сентября.По информации пресс-службы, при необходимости власти региона запустят на популярном направлении еще больше рейсов. Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поручил островному Минтрансу отменить квоты для турагентств при оформлении на морские суда — сейчас действует ограничение в 16 мест на рейс. Данная мера позволит разгрузить авиасообщение на курильском направлении и повысить доступность авиабилетов.

https://ria.ru/20220715/reys-1802792030.html

сахалинская область

курильские острова

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

"аврора", авиасообщение, сахалинская область, новости - туризм, туризм, туристы, курильские острова