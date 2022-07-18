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Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы
Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы - РИА Новости, 18.07.2022
Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы
Из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп запустят дополнительные рейсы, информирует в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:35
2022-07-18T17:05
туризм
"аврора"
авиасообщение
сахалинская область
новости - туризм
туризм
туристы
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл — РИА Новости. Из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп запустят дополнительные рейсы, информирует в понедельник пресс-служба правительства региона."В связи с традиционно высокой востребованностью этого маршрута в летний сезон министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" организовали 14 дополнительных рейсов в Курильск", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что лайнеры будут перевозить пассажиров на Итуруп и обратно с 28 июля по 1 сентября.По информации пресс-службы, при необходимости власти региона запустят на популярном направлении еще больше рейсов. Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поручил островному Минтрансу отменить квоты для турагентств при оформлении на морские суда — сейчас действует ограничение в 16 мест на рейс. Данная мера позволит разгрузить авиасообщение на курильском направлении и повысить доступность авиабилетов.
https://ria.ru/20220715/reys-1802792030.html
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"аврора", авиасообщение, сахалинская область, новости - туризм, туризм, туристы, курильские острова
16:35 18.07.2022 (обновлено: 17:05 18.07.2022)
 
Из Сахалина на Итуруп запустят дополнительные рейсы

Дополнительные авиарейсы организуют между Сахалином и курильским островом Итуруп

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier Dash 8-300 перед зданием нового аэропорта "Итуруп"
Самолет Bombardier Dash 8-300 перед зданием нового аэропорта Итуруп - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл — РИА Новости. Из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп запустят дополнительные рейсы, информирует в понедельник пресс-служба правительства региона.
"В связи с традиционно высокой востребованностью этого маршрута в летний сезон министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" организовали 14 дополнительных рейсов в Курильск", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что лайнеры будут перевозить пассажиров на Итуруп и обратно с 28 июля по 1 сентября.
По информации пресс-службы, при необходимости власти региона запустят на популярном направлении еще больше рейсов. Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поручил островному Минтрансу отменить квоты для турагентств при оформлении на морские суда — сейчас действует ограничение в 16 мест на рейс. Данная мера позволит разгрузить авиасообщение на курильском направлении и повысить доступность авиабилетов.
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Туризм"Аврора"АвиасообщениеСахалинская областьНовости - ТуризмТуризмтуристыКурильские острова
 
 
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