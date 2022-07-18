https://ria.ru/20220718/razvitie-1803272676.html

Путин попросил ставить во главу угла вопросы технологического развития

Путин попросил ставить во главу угла вопросы технологического развития - РИА Новости, 18.07.2022

Путин попросил ставить во главу угла вопросы технологического развития

Президент России Владимир Путин попросил кабмин и регионы ставить вопросы технологического развития во главу угла, отметив, что это является базой для... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:06

2022-07-18T17:06

2022-07-18T17:06

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин и регионы ставить вопросы технологического развития во главу угла, отметив, что это является базой для достижения стратегических планов, и если будет прорыв в технологиях, то мы преодолеем любые трудности."Будет прорыв в технологиях, в широкой цифровой трансформации, в подготовке специалистов в этих сферах - преодолеем и любые трудности. И нынешние, и которые будут - а они всегда возникают, трудности - любые трудности преодолеем. Выйдем на траекторию опережающего развития. Просто по-другому не возможно", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин подчеркнул, что вопросы технологического развития - это не только приоритет, но и база, фундамент для достижения стратегических планов и реализации по сути всех национальных проектов."Поэтому прошу правительство, региональные команды ставить вопросы технологического развития во главу угла своей деятельности. Вот надо фокусировать на этом, как было здесь сегодня сказано в ходе нашей дискуссии, фокусировать на этом свое внимание. Понимать, насколько критично и крайне важно в полной мере выполнять в сложившихся непростых условиях все поставленные задачи", - сказал президент.

https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

https://ria.ru/20220718/putin-1803243179.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин