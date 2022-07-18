Рейтинг@Mail.ru
Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/razvedka-1803112620.html
Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины
Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины - РИА Новости, 18.07.2022
Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины
Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:02
2022-07-18T11:04
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников группы на условиях анонимности."Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально, специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой, достаточно обширный", — сказал хакер.Собеседник агентства назвал список "достаточно приличным" и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.На прошлой неделе российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.В списках значатся 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
03:02 18.07.2022 (обновлено: 11:04 18.07.2022)
 
Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников группы на условиях анонимности.
"Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально, специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой, достаточно обширный", — сказал хакер.
Собеседник агентства назвал список "достаточно приличным" и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
На прошлой неделе российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.
В списках значатся 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 05:04Специальная военная операция на Украине
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала