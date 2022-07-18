https://ria.ru/20220718/razvedka-1803112620.html

Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины - РИА Новости, 18.07.2022

Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T03:02

2022-07-18T03:02

2022-07-18T11:04

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Хакеры RaHDIt выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников группы на условиях анонимности."Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально, специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой, достаточно обширный", — сказал хакер.Собеседник агентства назвал список "достаточно приличным" и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.На прошлой неделе российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.В списках значатся 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия