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СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России - РИА Новости, 18.07.2022
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СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:59
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экономика
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&amp;M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.Он отметил, что компания владеет в России 155 магазинами, расположенными в торговых центрах. Арендодателей еще не уведомили о закрытии торговых точек, добавил собеседник издания.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&amp;M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).
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экономика, россия
13:59 18.07.2022 (обновлено: 14:34 18.07.2022)
 
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России

"Известия": магазины шведской сети H&M начнут распродажу в России в течение двух недель

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина возле магазина H&M в Москве
Женщина возле магазина H&M в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Женщина возле магазина H&M в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
Он отметил, что компания владеет в России 155 магазинами, расположенными в торговых центрах. Арендодателей еще не уведомили о закрытии торговых точек, добавил собеседник издания.
В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.
Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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