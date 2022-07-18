https://ria.ru/20220718/rasprodazha-1803205447.html

СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России

СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России

Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:59

2022-07-18T13:59

2022-07-18T14:34

экономика

россия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.Он отметил, что компания владеет в России 155 магазинами, расположенными в торговых центрах. Арендодателей еще не уведомили о закрытии торговых точек, добавил собеседник издания.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).

https://realty.ria.ru/20220718/tts-1803153014.html

россия

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, россия