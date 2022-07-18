https://ria.ru/20220718/rasprodazha-1803205447.html
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:59
2022-07-18T13:59
2022-07-18T14:34
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776237310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61bce830d363ddbe3588af0e92ae609c.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Распродажа в магазинах шведского бренда одежды H&M перед уходом с российского рынка может начаться в течение двух недель, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.Он отметил, что компания владеет в России 155 магазинами, расположенными в торговых центрах. Арендодателей еще не уведомили о закрытии торговых точек, добавил собеседник издания.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).
https://realty.ria.ru/20220718/tts-1803153014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776237310_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_efc36a07b2cb52fdebcb155ddd433d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
13:59 18.07.2022 (обновлено: 14:34 18.07.2022)
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
"Известия": магазины шведской сети H&M начнут распродажу в России в течение двух недель