https://ria.ru/20220718/rakety-1803131053.html
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно" - РИА Новости, 18.07.2022
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"
Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:52
2022-07-18T09:52
2022-07-18T10:17
безопасность
вооруженные силы украины
искандер-м
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500."Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/minoborony-1802964555.html
https://ria.ru/20220717/voenvrachi-1803013006.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803134052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e04eca5294d4460c452afcd32ef8532.jpg
"Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы
"Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы
2022-07-18T09:52
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, искандер-м
09:52 18.07.2022 (обновлено: 10:17 18.07.2022)
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"
Минобороны: точность крылатых ракет "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно"
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.
В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500.
"Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.
По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.
В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.
"Параметры полета были заданы так, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой [высоте], огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ
", - отметили в ведомстве.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.