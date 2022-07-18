https://ria.ru/20220718/rakety-1803131053.html

В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"

В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно" - РИА Новости, 18.07.2022

В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"

Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:52

2022-07-18T09:52

2022-07-18T10:17

безопасность

вооруженные силы украины

искандер-м

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500."Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/minoborony-1802964555.html

https://ria.ru/20220717/voenvrachi-1803013006.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы "Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы 2022-07-18T09:52 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, искандер-м