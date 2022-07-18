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В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно" - РИА Новости, 18.07.2022
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В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно" - РИА Новости, 18.07.2022
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"
Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:52
2022-07-18T10:17
безопасность
вооруженные силы украины
искандер-м
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500."Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/minoborony-1802964555.html
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60
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"Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы
"Искандеры" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры боевой работы
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безопасность, вооруженные силы украины, искандер-м
09:52 18.07.2022 (обновлено: 10:17 18.07.2022)
 
В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"

Минобороны: точность крылатых ракет "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно"

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.
В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500.
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"Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.
По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.
В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.
"Параметры полета были заданы так, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой [высоте], огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ", - отметили в ведомстве.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныИскандер-М
 
 
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