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Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html
Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой
Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой - РИА Новости, 18.07.2022
Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой
Минобороны РФ показало уникальные кадры, как авиационная высокоточная ракета сняла удар своей "коллеги" по украинскому военному объекту. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:31
2022-07-18T15:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало уникальные кадры, как авиационная высокоточная ракета сняла удар своей "коллеги" по украинскому военному объекту.В ролике сначала демонстрируется запись с камеры головки самонаведения первой ракеты, на которой видно военный объект из трех арочных ангаров. Ракета летит в центральный из них.Затем демонстрируется запись с камеры второй ракеты, летящей следом, и на этих кадрах видно, что первая ракета только что попала в центральный ангар. Боеприпас пробил крышу строения, следует взрыв, вскрывающий обшивку ангара на большой площади, вверх взмывает пламя.На финальных кадрах вторая ракета неумолимо приближается к соседнему ангару.Подобный видеоролик, когда одна ракета успела снять попадание в цель другой, публикуется впервые.Согласно брифингам Минобороны, Воздушно-космические силы РФ ежедневно наносят удары высокоточными ракетами воздушного базирования, в том числе большой дальности, по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, местам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и пунктам управления, комплексам ПВО, другим военным объектам.
https://ria.ru/20220718/sklad-1803179563.html
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Ракета РФ сняла, как военный объект Украины поражает другая ракета
Ракета РФ сняла, как военный объект Украины поражает другая ракета
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:31 18.07.2022 (обновлено: 15:00 18.07.2022)
 
Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой

Минобороны показало удар высокоточной ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало уникальные кадры, как авиационная высокоточная ракета сняла удар своей "коллеги" по украинскому военному объекту.
В ролике сначала демонстрируется запись с камеры головки самонаведения первой ракеты, на которой видно военный объект из трех арочных ангаров. Ракета летит в центральный из них.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 12:37Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили три украинских склада с оружием
Затем демонстрируется запись с камеры второй ракеты, летящей следом, и на этих кадрах видно, что первая ракета только что попала в центральный ангар. Боеприпас пробил крышу строения, следует взрыв, вскрывающий обшивку ангара на большой площади, вверх взмывает пламя.
На финальных кадрах вторая ракета неумолимо приближается к соседнему ангару.
Подобный видеоролик, когда одна ракета успела снять попадание в цель другой, публикуется впервые.
Согласно брифингам Минобороны, Воздушно-космические силы РФ ежедневно наносят удары высокоточными ракетами воздушного базирования, в том числе большой дальности, по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, местам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и пунктам управления, комплексам ПВО, другим военным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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