https://ria.ru/20220718/raduga-1803327744.html

Над Москвой после дождя появилась двойная радуга

Над Москвой после дождя появилась двойная радуга - РИА Новости, 18.07.2022

Над Москвой после дождя появилась двойная радуга

Двойная радуга появилась на небе Москвы после дождя, это может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:26

2022-07-18T20:26

2022-07-18T20:26

евгений тишковец

погода

общество

москва

россия

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двойная радуга появилась на небе Москвы после дождя, это может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Кратковременный ливень обрушился на Москву в понедельник. После него на небе появилась красочная двойная радуга."Радуга - это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят, в первую очередь, от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу... Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей - ред.)", - рассказал Синенков.Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал агентству, что погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень.

https://ria.ru/20220717/pogoda-1803028039.html

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евгений тишковец, погода, общество, москва, россия, центр "фобос", александр синенков