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Над Москвой после дождя появилась двойная радуга - РИА Новости, 18.07.2022
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Над Москвой после дождя появилась двойная радуга
Над Москвой после дождя появилась двойная радуга - РИА Новости, 18.07.2022
Над Москвой после дождя появилась двойная радуга
Двойная радуга появилась на небе Москвы после дождя, это может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:26
2022-07-18T20:26
евгений тишковец
погода
общество
москва
россия
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двойная радуга появилась на небе Москвы после дождя, это может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Кратковременный ливень обрушился на Москву в понедельник. После него на небе появилась красочная двойная радуга."Радуга - это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят, в первую очередь, от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу... Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей - ред.)", - рассказал Синенков.Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал агентству, что погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень.
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евгений тишковец, погода, общество, москва, россия, центр "фобос", александр синенков
20:26 18.07.2022
 
Над Москвой после дождя появилась двойная радуга

Специалист "Фобоса" Синенков сообщил, что над Москвой после дождя появилась двойная радуга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДвойная радуга над Москвой
Двойная радуга над Москвой - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Двойная радуга над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двойная радуга появилась на небе Москвы после дождя, это может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Кратковременный ливень обрушился на Москву в понедельник. После него на небе появилась красочная двойная радуга.
"Радуга - это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят, в первую очередь, от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу... Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей - ред.)", - рассказал Синенков.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал агентству, что погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень.
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Евгений ТишковецПогодаОбществоМоскваРоссияЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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