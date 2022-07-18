https://ria.ru/20220718/rada-1803273588.html
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме - РИА Новости, 18.07.2022
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме
В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:09
2022-07-18T17:09
2022-07-18T17:09
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верховная рада украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме.Издание "Страна.ua" опубликовало видео инцидента, который произошел между Шевченко, ранее исключенного из правящей фракции "Слуга народа", и другими парламентариями."Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа") пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке", - сообщает в понедельник издание в Telegram-канале. На видео слышно, как депутаты выкрикивают: "Ганьба" ("позор" - ред.) и настойчиво просят Шевченко снять форму. Парламентарии призывают своего коллегу не позорить украинских военных, так как только военные имеют право на ношение военной формы. После чего Шевченко покинул зал и не вернулся, сообщает издание.Шевченко в мае 2021 года был исключен из партии "Слуга народа" за то, что без согласия на то властей Украины встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме
В Раде произошел скандал из-за депутата Шевченко, пришедшего на заседание в военной форме
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме.
Издание "Страна.ua" опубликовало видео инцидента, который произошел между Шевченко, ранее исключенного из правящей фракции "Слуга народа", и другими парламентариями.
"Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа") пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке", - сообщает в понедельник издание в Telegram-канале. На видео слышно, как депутаты выкрикивают: "Ганьба" ("позор" - ред.) и настойчиво просят Шевченко снять форму. Парламентарии призывают своего коллегу не позорить украинских военных, так как только военные имеют право на ношение военной формы. После чего Шевченко покинул зал и не вернулся, сообщает издание.
Шевченко в мае 2021 года был исключен из партии "Слуга народа" за то, что без согласия на то властей Украины
встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.