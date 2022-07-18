Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/rada-1803273588.html
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме - РИА Новости, 18.07.2022
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме
В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:09
2022-07-18T17:09
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме.Издание "Страна.ua" опубликовало видео инцидента, который произошел между Шевченко, ранее исключенного из правящей фракции "Слуга народа", и другими парламентариями."Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа") пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке", - сообщает в понедельник издание в Telegram-канале. На видео слышно, как депутаты выкрикивают: "Ганьба" ("позор" - ред.) и настойчиво просят Шевченко снять форму. Парламентарии призывают своего коллегу не позорить украинских военных, так как только военные имеют право на ношение военной формы. После чего Шевченко покинул зал и не вернулся, сообщает издание.Шевченко в мае 2021 года был исключен из партии "Слуга народа" за то, что без согласия на то властей Украины встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
17:09 18.07.2022
 
Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме

В Раде произошел скандал из-за депутата Шевченко, пришедшего на заседание в военной форме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме.
Издание "Страна.ua" опубликовало видео инцидента, который произошел между Шевченко, ранее исключенного из правящей фракции "Слуга народа", и другими парламентариями.
"Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа") пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке", - сообщает в понедельник издание в Telegram-канале. На видео слышно, как депутаты выкрикивают: "Ганьба" ("позор" - ред.) и настойчиво просят Шевченко снять форму. Парламентарии призывают своего коллегу не позорить украинских военных, так как только военные имеют право на ношение военной формы. После чего Шевченко покинул зал и не вернулся, сообщает издание.
Шевченко в мае 2021 года был исключен из партии "Слуга народа" за то, что без согласия на то властей Украины встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 16:09Специальная военная операция на Украине
СБУ заподозрила депутата Рады Деркача в работе на российскую разведку
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала