https://ria.ru/20220718/rada-1803273588.html

Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме

Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме - РИА Новости, 18.07.2022

Депутат Рады пришел в зал заседаний в военной форме

В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:09

2022-07-18T17:09

2022-07-18T17:09

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Верховной Раде Украины произошел скандал из-за депутата Евгения Шевченко, пришедшего в зал заседаний в военной форме.Издание "Страна.ua" опубликовало видео инцидента, который произошел между Шевченко, ранее исключенного из правящей фракции "Слуга народа", и другими парламентариями."Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа") пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке", - сообщает в понедельник издание в Telegram-канале. На видео слышно, как депутаты выкрикивают: "Ганьба" ("позор" - ред.) и настойчиво просят Шевченко снять форму. Парламентарии призывают своего коллегу не позорить украинских военных, так как только военные имеют право на ношение военной формы. После чего Шевченко покинул зал и не вернулся, сообщает издание.Шевченко в мае 2021 года был исключен из партии "Слуга народа" за то, что без согласия на то властей Украины встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр