https://ria.ru/20220718/putin-1803243179.html

Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей

Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей

Финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:44

2022-07-18T15:44

2022-07-18T16:01

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо признать, что несмотря на все наши усилия сегодня все-таки финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний к источниками финансирования. Их нет сегодня. А без этого не обойтись", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Глава государства добавил, что "здесь нужны дополнительные решения"."Их нужно просто эффективно внедрять. Например вот, как сейчас было предложено, возможным инвесторам входить в капитал этих компаний. Конечно, это целесообразно. Нам нужно просто работать с этими возможными инвесторами", - отметил он."Ну это кто такие инвесторы-то? Мы же с вами знаем. Они у нас наперечет. И деньги у них есть. Нужно просто их стимулировать. Там же есть представители государства в руководящих органах этих компаний. Деньги висят. А что они там висят? Ждут, пока их кто-то заберет что ли? Вот одно из направлений использования этих средств, пожалуйста. Ну почему это не сделать-то? Но только нужно этим заниматься", - добавил президент.По словам Путина, "самое простое, конечно, это привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно".

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803231781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин