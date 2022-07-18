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Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей
Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей
Финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:44
2022-07-18T16:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо признать, что несмотря на все наши усилия сегодня все-таки финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний к источниками финансирования. Их нет сегодня. А без этого не обойтись", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Глава государства добавил, что "здесь нужны дополнительные решения"."Их нужно просто эффективно внедрять. Например вот, как сейчас было предложено, возможным инвесторам входить в капитал этих компаний. Конечно, это целесообразно. Нам нужно просто работать с этими возможными инвесторами", - отметил он."Ну это кто такие инвесторы-то? Мы же с вами знаем. Они у нас наперечет. И деньги у них есть. Нужно просто их стимулировать. Там же есть представители государства в руководящих органах этих компаний. Деньги висят. А что они там висят? Ждут, пока их кто-то заберет что ли? Вот одно из направлений использования этих средств, пожалуйста. Ну почему это не сделать-то? Но только нужно этим заниматься", - добавил президент.По словам Путина, "самое простое, конечно, это привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно".
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экономика, россия, владимир путин
15:44 18.07.2022 (обновлено: 16:01 18.07.2022)
 
Путин призвал привлекать бизнес к развитию высокотехнологичных отраслей

Путин призвал обеспечить доступ бизнеса к развитию высокотехнологичных отраслей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо признать, что несмотря на все наши усилия сегодня все-таки финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний к источниками финансирования. Их нет сегодня. А без этого не обойтись", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства добавил, что "здесь нужны дополнительные решения".
"Их нужно просто эффективно внедрять. Например вот, как сейчас было предложено, возможным инвесторам входить в капитал этих компаний. Конечно, это целесообразно. Нам нужно просто работать с этими возможными инвесторами", - отметил он.
"Ну это кто такие инвесторы-то? Мы же с вами знаем. Они у нас наперечет. И деньги у них есть. Нужно просто их стимулировать. Там же есть представители государства в руководящих органах этих компаний. Деньги висят. А что они там висят? Ждут, пока их кто-то заберет что ли? Вот одно из направлений использования этих средств, пожалуйста. Ну почему это не сделать-то? Но только нужно этим заниматься", - добавил президент.
По словам Путина, "самое простое, конечно, это привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно".
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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